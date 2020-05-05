Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-05T19:46
https://ria.ru/20200505/1570998477.html
Нефтяной регулятор Техаса отказался от сокращения добычи нефти в штате
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570817791_0:256:3072:1984_1036x0_80_0_0_d96bd1f3c52d2e20cd70fe0eac522643.jpg
РИА Новости

Нефтяной регулятор Техаса отказался от сокращения добычи нефти в штате

19:46 05.05.2020
3695
© REUTERS / Nick OxfordДобыча нефти в Техасе, США
Добыча нефти в Техасе, США
© REUTERS / Nick Oxford
Добыча нефти в Техасе, США
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Техасская железнодорожная комиссия (Texas Railroad Commission), которая регулирует нефтяную отрасль в штате, сняла с голосования вопрос о сокращении добычи нефти, следует из итогов работы комиссии во вторник.
"Я снимаю свой вопрос с голосования", - заявил инициатор вопроса член комиссии Райан Ситтон, отметив, что тот потерял актуальность.
Месторождение в штате Техас
1 мая, 08:00
"Тысяча долларов за баррель": американский план шокирует нефтяной рынок
Вместо этого комиссия приняла решение о приоритетной в поддержке мелких продюсеров, производящих 1 тысячу баррелей в день и менее, снятии ряда ограничений на консервацию и открытие скважин заново, а также о хранении нефти в альтернативных хранилищах.
В середине апреля, несмотря на сделку, достигнутую ОПЕК+ о сокращении добычи, цена майских фьючерсов на американскую нефть марки WTI 20 апреля впервые в истории упала до отрицательных значений. Котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполнением нефтехранилищ в США. После этого президент США поручил разработать план поддержки американских нефтегазовых компаний.
Ряд ведущих американских экспертов предсказали, что ситуация может привести к банкротству порядка половины американских нефтяников и призвали комиссию действовать, но техасского регулятора это не убедило, и члены комиссии решили следовать принципам свободного рынка.
Вывеска на офисе компании Петробрас в районе Лапа в Рио-де-Жанейро
5 мая, 00:11Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Бразильская Petrobras установила рекорд по экспорту нефти
64910224
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьОПЕКТехасЦены на нефтьЭкономика
Рекомендуем
Нефтяные качалки в Республике Татарстан
Российская нефть Urals подорожала почти на пять долларов
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Белоруссия рассчитывает на поставки американской нефти по трубе из Польши
Добыча нефти
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Люди в защитных масках проезжают на эскалаторе мимо табло с индексами Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж
Цена нефти Brent поднялась выше $32 впервые с 14 апреля
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Нефтяные станки-качалки на месторождении недалеко от Ловингтона, штат Нью-Мексико
Цена нефти Brent поднялась выше 31 доллара за баррель
Порт в Севастополе
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
Виктор Янукович
На Украине рассказали о процедуре экстрадиции Януковича
Луна
Reuters: США готовят договор об освоении ресурсов Луны без участия России
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Посетитель в защитной маске в парикмахерской Супермен
Эксперт рассказал, что может подорожать после отмены карантина
Пентагон
RT: США планируют закупить вооружения у стран бывшего СССР
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов оценил участие США в сделке ОПЕК+
Добыча нефти в Техасе, США
Нефти предсказали рост до 100 долларов за баррель
Нефтяная платформа в Калифорнии
Цены на нефть марки Brent превысили 29 долларов за баррель
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния