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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T19:14
https://ria.ru/20200505/1570998378.html
Глава Минобороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570348593_0:0:1791:1008_1036x0_80_0_0_a1361dea389b922422e8fb052917997c.jpg
РИА Новости

Глава Минобороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь

19:14 05.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСпециалист РБХ защиты дезинфицирует военный учебный центр имени генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац
Специалист РБХ защиты дезинфицирует военный учебный центр имени генерала Павла Юриша Штурма в городе Пожаревац
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил за помощь российских военных медиков, которые с 3 апреля помогали сербам в борьбе с распространением коронавируса.
Вулин, замначальника Генштаба Сербии генерал-майор Петр Цветкович и вице-мэр Белграда Горан Весич во вторник встретились с начальником войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майором Михаилом Чернышовым, который возглавляет делегацию российских военно-медицинских специалистов.
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"Эти люди показали, сколько они знают и умеют, но, прежде всего, – насколько они полезны и привержены своему делу. Они были там, где тяжелее всего. Шли прямо туда, где есть опасность заражения, там, где требовалось бороться с этим вирусом", - цитирует министра обороны ведомство.
Министр отметил, что Россия пришла на помощь, несмотря на то, что ведет борьбу с эпидемией на своей земле.
"Но они тут не просто выполняют приказ как военнослужащие, но и потому, что искренне хотели этого и любят народ, которому помогают. Мне жаль, что некоторые страны в регионе не смотрели на это таким образом", - отметил Вулин.
Генерал-майор Чернышев в ответ сообщил, что постарался с коллегами сделать все, что в их силах, и поблагодарил за радушный прием.
По данным минздрава Сербии, с начала пандемии ко вторнику в стране выявлены свыше 9,6 тысячи зараженных, 200 человек скончались от коронавируса.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАлександр ВулинВойска РХБЗСербияБелград (город)В мире
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