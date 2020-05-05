Глава Минобороны Сербии поблагодарил российских военных за помощь

БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Министр обороны Сербии Александр Вулин поблагодарил за помощь российских военных медиков, которые с 3 апреля помогали сербам в борьбе с распространением коронавируса.
"Эти люди показали, сколько они знают и умеют, но, прежде всего, – насколько они полезны и привержены своему делу. Они были там, где тяжелее всего. Шли прямо туда, где есть опасность заражения, там, где требовалось бороться с этим вирусом", - цитирует министра обороны ведомство.
Министр отметил, что Россия пришла на помощь, несмотря на то, что ведет борьбу с эпидемией на своей земле.
"Но они тут не просто выполняют приказ как военнослужащие, но и потому, что искренне хотели этого и любят народ, которому помогают. Мне жаль, что некоторые страны в регионе не смотрели на это таким образом", - отметил Вулин.
Генерал-майор Чернышев в ответ сообщил, что постарался с коллегами сделать все, что в их силах, и поблагодарил за радушный прием.
По данным минздрава Сербии, с начала пандемии ко вторнику в стране выявлены свыше 9,6 тысячи зараженных, 200 человек скончались от коронавируса.
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