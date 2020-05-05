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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T19:41
https://ria.ru/20200505/1570998255.html
В Ливане продлили режим ЧС из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570060755_0:151:2259:1422_1036x0_80_0_0_d26625c0017a5e2da501ffc530288739.jpg
РИА Новости

В Ливане продлили режим ЧС из-за коронавируса

19:06 05.05.2020 (обновлено: 19:41 05.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЧлены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны "Хезболлы" у машин скорой помощи в южном Ливане
Члены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны Хезболлы у машин скорой помощи в южном Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Члены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны "Хезболлы" у машин скорой помощи в южном Ливане. Архивное фото
БЕЙРУТ, 5 мая - РИА Новости. Правительство Ливана на заседании приняло решение продлить режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации (гражданской мобилизации) до 24 мая, сообщается в полученной РИА Новости копии постановления кабинета министров.
Принято решение "продлить гражданскую мобилизацию, которая была объявлена постановлением 2020/6296, с 11 до 24 мая 2020 года", - написано в документе.
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Премьер-министр Ливана Хассан Дияб, обращаясь к правительству, отметил, что в стране существует реальная угроза второй, более сильной, вспышки коронавируса. В связи с чем компетентные органы должны принять все необходимые меры по контролю за выполнением гражданами предписанных властями мер в рамках режима ЧС.
"Сегодня мы приняли решение продлить состояние гражданской мобилизации с официальным частичным послаблением. В то же время некоторые граждане сильно нарушают принятые меры, как будто режим гражданской мобилизации окончен. По данным на сегодня, проблема распространения коронавируса еще не решена. Наоборот, мы опасаемся, что в эти дни вирус может начать распространятся с большей силой из-за расслабленности людей", - сказал Дияб.
Ранее Высший совет по безопасности Ливана во главе с президентом страны Мишелем Ауном выступил с рекомендацией к правительству о продлении режима ЧС сроком на две недели.
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Ливанские власти продлевают режим гражданской мобилизации в четвертый раз. Впервые режим эпидемиологического ЧС в стране был введен 16 марта как превентивная мера в борьбе с коронавирусом. Ливан продолжает быть полностью изолированным от внешнего мира: закрыт международный аэропорт, морские гавани и сухопутные границы. С 27 апреля власти начали поэтапные послабления введенных мер в борьбе с пандемией. Открылись предприятия частного сектора и сельскохозяйственные сферы. Власти разрешили открыться ресторанам с загрузкой до 30%. Также разрешены прогулки в общественных местах в дневное время.
На сегодняшний день в Ливане зарегистрированы 737 случаев заражения вирусом COVID-19, из них 19 человек умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЛиванВ мире
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