В Ливане продлили режим ЧС из-за коронавируса

Члены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны "Хезболлы" у машин скорой помощи в южном Ливане. Архивное фото

Члены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны "Хезболлы" у машин скорой помощи в южном Ливане

БЕЙРУТ, 5 мая - РИА Новости. Правительство Правительство Ливана на заседании приняло решение продлить режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации (гражданской мобилизации) до 24 мая, сообщается в полученной РИА Новости копии постановления кабинета министров.

Принято решение "продлить гражданскую мобилизацию, которая была объявлена постановлением 2020/6296, с 11 до 24 мая 2020 года", - написано в документе.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб, обращаясь к правительству, отметил, что в стране существует реальная угроза второй, более сильной, вспышки коронавируса . В связи с чем компетентные органы должны принять все необходимые меры по контролю за выполнением гражданами предписанных властями мер в рамках режима ЧС.

"Сегодня мы приняли решение продлить состояние гражданской мобилизации с официальным частичным послаблением. В то же время некоторые граждане сильно нарушают принятые меры, как будто режим гражданской мобилизации окончен. По данным на сегодня, проблема распространения коронавируса еще не решена. Наоборот, мы опасаемся, что в эти дни вирус может начать распространятся с большей силой из-за расслабленности людей", - сказал Дияб.

Ранее Высший совет по безопасности Ливана во главе с президентом страны Мишелем Ауном выступил с рекомендацией к правительству о продлении режима ЧС сроком на две недели.

Ливанские власти продлевают режим гражданской мобилизации в четвертый раз. Впервые режим эпидемиологического ЧС в стране был введен 16 марта как превентивная мера в борьбе с коронавирусом. Ливан продолжает быть полностью изолированным от внешнего мира: закрыт международный аэропорт, морские гавани и сухопутные границы. С 27 апреля власти начали поэтапные послабления введенных мер в борьбе с пандемией. Открылись предприятия частного сектора и сельскохозяйственные сферы. Власти разрешили открыться ресторанам с загрузкой до 30%. Также разрешены прогулки в общественных местах в дневное время.

На сегодняшний день в Ливане зарегистрированы 737 случаев заражения вирусом COVID-19, из них 19 человек умерли.