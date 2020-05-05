Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T23:41
https://ria.ru/20200505/1570998219.html
В России могут отменить ОГЭ для девятых классов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570464527_0:106:2000:1231_1036x0_80_0_0_6f72e459fce261ef4f61d0c0f5193e05.jpg
РИА Новости

В России могут отменить ОГЭ для девятых классов

19:06 05.05.2020 (обновлено: 23:41 05.05.2020)
45281
CC BY 4.0 / пресс-служба Минпросвещения России / Всероссийская олимпиада школьников
Всероссийская олимпиада школьников
CC BY 4.0 / пресс-служба Минпросвещения России /
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В России могут отказаться от проведения в этом году основного государственного экзамена для учащихся девятых классов из-за пандемии, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
По его словам, в случае отказа от ОГЭ, итоговая аттестация пройдет по текущим оценкам.
Диск с заданиями единого государственного экзамена
30 апреля, 19:06Распространение нового коронавируса
Власти Москвы попросили перенести ЕГЭ
Кравцов подчеркнул, что здоровье учеников остается в приоритете, и экзамены пройдут только в том случае, если это будет безопасно для детей.
Пока принято решение о том, что в рамках ОГЭ девятиклассники будут сдавать русский язык и матемактику, по предметам по выбору экзамены проводится не будут.

Ситуация с ЕГЭ

По словам министра, возможен также перенос Единого государственного экзамена для учеников одиннадцатых классов.
"Мы прекрасно понимаем, что зачисление в высшие учебные заведения мы не можем провести без единого государственного экзамена. Пока решение состоит в следующем, что экзамены проводить с 8-го июня", — заявил он.
Ученик в школе
29 апреля, 11:16Распространение нового коронавируса
В российских колледжах защиты и экзамены могут пройти дистанционно
Ведомство ранее рекомендовало завершить учебный процесс в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, а в десятых – до 30 мая.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило почти 3,5 миллиона человек, из них более 241 тысяч скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 155 тысяч человек, 1451 пациент умер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
37070310
Распространение нового коронавирусаРоссияОГЭСергей КравцовОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
От ЕГЭ вообще надо отказаться и вернуться к думающему и аналитическому образованию, которое развивает творчество, а не приучает к догмам и стереотипам. Медведеву мы еще многое будем предъявлять.
5 мая, 19:41
barabashkg
3300005
Рекомендуем
Ученики в школе
В России могут отменить ОГЭ для девятых классов
Досрочная сдача ЕГЭ по географии и литературе
Эксперт прокомментировал возможную отмену ОГЭ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов надеется, что первого сентября школы откроются для учеников
Здание Дальневосточного федерального университета
Во Владивостоке студентка из КНР погибла, выпав из окна общежития ДВФУ
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Диск с заданиями единого государственного экзамена
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Тестовые задания по русскому языку
Минпросвещения предлагает создать комиссию по русскому языку
Школьные рюкзаки
Власти Подмосковья назвали дату окончания учебного года
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию трагедии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
Лента новостейМолния