В России могут отменить ОГЭ для девятых классов

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В России могут отказаться от проведения в этом году основного государственного экзамена для учащихся девятых классов из-за пандемии, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

По его словам, в случае отказа от ОГЭ , итоговая аттестация пройдет по текущим оценкам.

Кравцов подчеркнул, что здоровье учеников остается в приоритете, и экзамены пройдут только в том случае, если это будет безопасно для детей.

Пока принято решение о том, что в рамках ОГЭ девятиклассники будут сдавать русский язык и матемактику, по предметам по выбору экзамены проводится не будут.

Ситуация с ЕГЭ

По словам министра, возможен также перенос Единого государственного экзамена для учеников одиннадцатых классов.

"Мы прекрасно понимаем, что зачисление в высшие учебные заведения мы не можем провести без единого государственного экзамена. Пока решение состоит в следующем, что экзамены проводить с 8-го июня", — заявил он.

Ведомство ранее рекомендовало завершить учебный процесс в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, а в десятых – до 30 мая.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило почти 3,5 миллиона человек, из них более 241 тысяч скончались.

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 155 тысяч человек, 1451 пациент умер.