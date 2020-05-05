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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T21:04
https://ria.ru/20200505/1570998185.html
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 230 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570213556_0:9:3072:1737_1036x0_80_0_0_c360b889e7e04fb2e027621399ff277d.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса увеличилось на 230 человек

19:05 05.05.2020 (обновлено: 21:04 05.05.2020)
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© REUTERS / Caitlin OchsМедицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
Медицинский работник настраивает тележку со носилками в медицинском центре в Бруклине, Нью-Йорк, США
© REUTERS / Caitlin Ochs
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от коронавируса в штате Нью-Йорк за минувшие сутки составило 230, за день до этого умерли 226 человек, следует из информации, представленной на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо.
Штат Нью-Йорк находится в центре эпидемии коронавируса в США.
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"Самые худшие цифры из дневной статистики. Число жертв за сутки составляет 230", - сказал Куомо.
Согласно приведенным им данным, 3 мая скончались 226 человек, 2 мая - 280 человек, 1 мая – 299, 30 апреля - 289 человек. В худшие дни число умирающих от вируса превышало 700 за сутки.
По данным губернатора, общее число госпитализированных продолжает снижаться и составляет 9600, тогда как накануне их было 9647. Уровень госпитализированных за сутки, по данным на понедельник, составил 659 человек, за предыдущие сутки сообщалось о более 700 новых госпитализаций. В худшие дни в больницы штата Нью-Йорк поступало более 3000 человек, больных коронавирусом, за день.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Нью-Йорк (штат)СШАВ мире
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