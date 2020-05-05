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2020-05-05T19:02
https://ria.ru/20200505/1570998128.html
В Союзе пивоваров оценили запрет продажи алкоголя в жилых домах
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РИА Новости

В Союзе пивоваров оценили запрет продажи алкоголя в жилых домах

19:02 05.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВывеска магазина пенных напитков на доме
Вывеска магазина пенных напитков на доме
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Запрет продажи алкоголя в небольших барах и ресторанах в жилых домах в России усилит кризис на рынке общепита и среди малых пивоваренных компаний, сообщил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман.
Во вторник в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках"). Региональные власти имеют право устанавливать дополнительные ограничения, в том числе вводить полный запрет работы "наливаек".
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"Если мы о последствиях для баров и ресторанов - они закрыты уже более месяца, поэтому в настоящий момент закон дополнительного влияния на них не окажет. Но эмоционально я расцениваю это как последний гвоздь в крышку гроба рынка общественного питания", - отметил Бриман. С точки зрения пивоваренного рынка, продолжил он, действие закона также будет иметь отложенный негативный эффект.
"Чем меньше компания - тем более значимыми для нее были продажи в небольших барах и магазинах разливного пива. Продажи кегов могли доходить и до 100%. Поэтому, я думаю, для маленьких пивоваренных компаний, как и для небольших предприятий общественного питания, данный закон может быть смертелен, он ускорит их экономическую "смерть" и усилит кризис", - подчеркнул собеседник агентства.
Магазин разливных напитков
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В Минздраве оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
Он отметил, что, по экспертным оценкам, из-за ограничений в связи с распространением COVID-19 в России могут не открыться минимум 30% заведений общественного питания. "Не очень понятно, почему вступление закона в силу нельзя было отложить, ведь сейчас весь общепит закрыт из-за пандемии. Возможность работы после снятия ограничений могла бы стать хорошей поддержкой для небольших заведений", - указал председатель совета СРП.
Бриман отметил, что придомовые заведения, в которых алкоголь может продаваться в обход действующих ограничений (на борьбу с такими точками и был направлен закон), в регионах действительно существуют. "Но если уж запрещать работу таких заведений, тогда легальным компаниям нужно давать альтернативные возможности для работы, например разрешать онлайн-продажи пива - и вопросов было бы гораздо меньше", - добавил он.
"Если же мы говорим о шуме от таких баров - в России действует Кодекс об административных правонарушениях, в котором содержатся меры наказания за нарушения общественного порядка. В жилых домах кому-то могут мешать домашние животные или музыкальные увлечения соседей - но никто же не запрещает держать дома собак, кошек или музыкальные инструменты", - заключил Бриман.
Вывеска магазина разливных напитков на жилом доме
5 мая, 09:58
В Совфеде оценили закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах
341163649
Даниил БриманСоюз российских пивоваровОбщество
Популярные комментарии
У нас в России пиво то нормального нет !!! Зато союз есть )) Такое ощущение что льют все из одной бочки и сплошная химия ! Про бутылочное тоже самое !
5 мая, 19:45
Andronooff
1310001
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