В Союзе пивоваров оценили запрет продажи алкоголя в жилых домах

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Запрет продажи алкоголя в небольших барах и ресторанах в жилых домах в России усилит кризис на рынке общепита и среди малых пивоваренных компаний, сообщил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Запрет продажи алкоголя в небольших барах и ресторанах в жилых домах в России усилит кризис на рынке общепита и среди малых пивоваренных компаний, сообщил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман

Во вторник в России вступил в силу закон, запрещающий продажи алкоголя в заведениях общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, если площадь их залов обслуживания составляет меньше 20 квадратных метров (так называемый закон о "наливайках"). Региональные власти имеют право устанавливать дополнительные ограничения, в том числе вводить полный запрет работы "наливаек".

"Если мы о последствиях для баров и ресторанов - они закрыты уже более месяца, поэтому в настоящий момент закон дополнительного влияния на них не окажет. Но эмоционально я расцениваю это как последний гвоздь в крышку гроба рынка общественного питания", - отметил Бриман. С точки зрения пивоваренного рынка, продолжил он, действие закона также будет иметь отложенный негативный эффект.

"Чем меньше компания - тем более значимыми для нее были продажи в небольших барах и магазинах разливного пива. Продажи кегов могли доходить и до 100%. Поэтому, я думаю, для маленьких пивоваренных компаний, как и для небольших предприятий общественного питания, данный закон может быть смертелен, он ускорит их экономическую "смерть" и усилит кризис", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что, по экспертным оценкам, из-за ограничений в связи с распространением COVID-19 в России могут не открыться минимум 30% заведений общественного питания. "Не очень понятно, почему вступление закона в силу нельзя было отложить, ведь сейчас весь общепит закрыт из-за пандемии. Возможность работы после снятия ограничений могла бы стать хорошей поддержкой для небольших заведений", - указал председатель совета СРП

Бриман отметил, что придомовые заведения, в которых алкоголь может продаваться в обход действующих ограничений (на борьбу с такими точками и был направлен закон), в регионах действительно существуют. "Но если уж запрещать работу таких заведений, тогда легальным компаниям нужно давать альтернативные возможности для работы, например разрешать онлайн-продажи пива - и вопросов было бы гораздо меньше", - добавил он.