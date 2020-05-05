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2020-05-05T18:51
https://ria.ru/20200505/1570997972.html
Мантуров отметил успехи производителей медицинских масок
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РИА Новости

Мантуров отметил успехи производителей медицинских масок

18:51 05.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время визита на Калужский завод компании Bosco di Ciliegi
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров во время визита на Калужский завод компании Bosco di Ciliegi
© РИА Новости / Пресс-служба Минпромторга
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ПОСЕЛОК РОГОВО (Московская область), 5 мая – РИА Новости. Российские предприятия справились с наращиванием производства масок за два месяца, теперь усилия направлены на создание костюмов для инфекционистов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"При этом у нас сегодня важнейшая задача - помимо масок - я считаю, что мы с масками принципиально справились за последние два месяца. Сегодня важны костюмы для инфекционистов... Поэтому наша задача - продолжить наращивать объемы производства и материалов, и тканей для производства средств индивидуальной защиты", - сказал Мантуров.
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Министр отметил, что на сегодняшний день четыре отечественных предприятия производят 100 тонн в сутки нетканных материалов СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд). Такие материалы обычно используются для производства гигиенических средств, одноразовой медицинской одежды и масок.
"Если коллеги запускают дополнительный объем, то ровно через год мы можем получить еще практически такой же объем, как сегодня. Только одна "Нетканика" производит около 20 тонн в сутки... До этого он (материал - ред.) использовался для средств гигиены, а сегодня полностью переформатированы все логистические потоки под производство средств индивидуальной защиты. В первую очередь, это маски…", - сказал он.
По данным пресс-службы Минпромторга на конец апреля, за прошлый месяц Россия произвела почти 140 миллионов масок самостоятельно и поставила еще 105 миллионов изделий из Китая. Ежедневно отечественные производители создают более 8 миллионов масок. Торговые сети при этом уже сформировали запас из более чем 28 миллионов масок разных типов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
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