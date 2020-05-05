Мантуров отметил успехи производителей медицинских масок

Министр отметил, что на сегодняшний день четыре отечественных предприятия производят 100 тонн в сутки нетканных материалов СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд). Такие материалы обычно используются для производства гигиенических средств, одноразовой медицинской одежды и масок.

"Если коллеги запускают дополнительный объем, то ровно через год мы можем получить еще практически такой же объем, как сегодня. Только одна "Нетканика" производит около 20 тонн в сутки... До этого он (материал - ред.) использовался для средств гигиены, а сегодня полностью переформатированы все логистические потоки под производство средств индивидуальной защиты. В первую очередь, это маски…", - сказал он.