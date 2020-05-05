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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T19:01
https://ria.ru/20200505/1570997918.html
Эксперт рассказал о синтезированном в Нидерландах антителе к коронавирусу
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Эксперт рассказал о синтезированном в Нидерландах антителе к коронавирусу

18:49 05.05.2020 (обновлено: 19:01 05.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Созданное в Нидерландах антитело против коронавируса не получится применять в ближайшее время, заявил в комментарии РЕН ТВ доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Ранее группа голландских и немецких ученых из Утрехтского университета синтезировала экспериментальное моноклональное антитело, предположительно, способное победить COVID-19 в лабораторных условиях. Эксперименты проводили на генетически модифицированных мышах.
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Альтштейн допустил, что специалисты действительно могли разработать такой белок.
"Это антитело может связывать вирус, что означает, что оно могло бы быть использовано как лечебное средство. Но я вам могу сказать, что это очень дорогое удовольствие. Как массовое лекарство такое не пройдет", — сказал он.
Специалист также отметил, что разработку еще долго будут тестировать.
В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,5 миллиона человек, свыше 240 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19НидерландыВ мире
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