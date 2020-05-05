Эксперт рассказал о синтезированном в Нидерландах антителе к коронавирусу

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Созданное в Нидерландах антитело против коронавируса не получится применять в ближайшее время, заявил в комментарии РЕН ТВ доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
Ранее группа голландских и немецких ученых из Утрехтского университета синтезировала экспериментальное моноклональное антитело, предположительно, способное победить COVID-19 в лабораторных условиях. Эксперименты проводили на генетически модифицированных мышах.
Альтштейн допустил, что специалисты действительно могли разработать такой белок.
"Это антитело может связывать вирус, что означает, что оно могло бы быть использовано как лечебное средство. Но я вам могу сказать, что это очень дорогое удовольствие. Как массовое лекарство такое не пройдет", — сказал он.
Специалист также отметил, что разработку еще долго будут тестировать.
В мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусом заразились как минимум 3,5 миллиона человек, свыше 240 тысяч скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.