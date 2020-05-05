Лукашенко пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным передал пожелания скорейшего выздоровления российскому премьеру Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кремля.
Мишустин на прошлой неделе сообщил президенту РФ, что взятый у него тест показал положительный результат на коронавирус.
"Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.