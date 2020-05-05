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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T19:07
https://ria.ru/20200505/1570997871.html
Лукашенко пожелал Мишустину скорейшего выздоровления
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564361698_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_ff0b2853d9a1c5ff702c9dc74bfbb19c.jpg
РИА Новости

Лукашенко пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

18:43 05.05.2020 (обновлено: 19:07 05.05.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным передал пожелания скорейшего выздоровления российскому премьеру Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кремля.
Мишустин на прошлой неделе сообщил президенту РФ, что взятый у него тест показал положительный результат на коронавирус.
"Александр Лукашенко передал пожелания скорейшего выздоровления председателю правительства России Михаилу Мишустину", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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5 мая, 10:22Распространение нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаРоссияМихаил МишустинАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
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