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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T18:41
https://ria.ru/20200505/1570997830.html
В Египте число случаев коронавируса превысило семь тысяч
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569172557_0:237:3072:1965_1036x0_80_0_0_781eade3c57798f36d5f1ced55a34546.jpg
РИА Новости

В Египте число случаев коронавируса превысило семь тысяч

18:41 05.05.2020
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© AP Photo / Nariman El-MoftyРабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
© AP Photo / Nariman El-Mofty
КАИР, 5 мая – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 7 тысяч человек, за сутки зафиксированы почти 400 новых заболевших, сообщил официальный представитель минздрава страны Халед Мугахед.
"Зафиксированы 388 новых положительных результатов тестов на коронавирус, они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли 16 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Мугахеда. На данный момент это самый высокий показатель по числу зафиксированных за сутки случаев коронавируса в стране.
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По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ.
"Общее число заболевших коронавирусом в Египте - 7201 человек, 1730 человек выздоровели, погибли 452 человека", - сообщил Мугахед.
Число случаев коронавируса в Египте превысило отметку в 5 тысяч случаев 29 апреля, а в субботу преодолело планку в 6 тысяч случаев.
Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули ранее заявил, что резкий рост числа заболевших связан с тем, что в магазинах и на рынках наблюдались большие толпы в преддверии месяца поста Рамадан, начавшегося 24 апреля.
В стране действует комендантский час с 21.00 до 06.00, приостановлено внутреннее и международное пассажирское авиасообщение до дальнейшего уведомления.
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