В Египте число случаев коронавируса превысило семь тысяч

Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе

© AP Photo / Nariman El-Mofty Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе

КАИР, 5 мая – РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Число случаев заражения коронавирусом в Египте превысило 7 тысяч человек, за сутки зафиксированы почти 400 новых заболевших, сообщил официальный представитель минздрава страны Халед Мугахед.

"Зафиксированы 388 новых положительных результатов тестов на коронавирус , они выявлены через процедуры отслеживания контактировавших ранее с больными, за сутки от заболевания погибли 16 человек", - говорится в полученном РИА Новости заявлении Мугахеда. На данный момент это самый высокий показатель по числу зафиксированных за сутки случаев коронавируса в стране.

По словам спикера, все новые пациенты находятся в больницах для заболевших коронавирусом и получают медпомощь в соответствии с указаниями ВОЗ

"Общее число заболевших коронавирусом в Египте - 7201 человек, 1730 человек выздоровели, погибли 452 человека", - сообщил Мугахед.

Число случаев коронавируса в Египте превысило отметку в 5 тысяч случаев 29 апреля, а в субботу преодолело планку в 6 тысяч случаев.

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули ранее заявил, что резкий рост числа заболевших связан с тем, что в магазинах и на рынках наблюдались большие толпы в преддверии месяца поста Рамадан, начавшегося 24 апреля.

В стране действует комендантский час с 21.00 до 06.00, приостановлено внутреннее и международное пассажирское авиасообщение до дальнейшего уведомления.