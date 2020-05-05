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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T18:40
https://ria.ru/20200505/1570997800.html
Трамп прокомментировал прогноз NYT об ухудшении ситуации с COVID-19 в США
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570528001_0:223:2138:1426_1036x0_80_0_0_438e3bb4d393c8d071119467f31231c9.jpg
РИА Новости

Трамп прокомментировал прогноз NYT об ухудшении ситуации с COVID-19 в США

18:40 05.05.2020
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© REUTERS / Eduardo MunozФельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
© REUTERS / Eduardo Munoz
Фельдшер доставляет пациента в больницу в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объяснил прогноз по смертности в стране от коронавируса, который ранее опубликовала газета New York Times.
New York Times со ссылкой на внутренние документы администрации сообщила, что власти прогнозируют, что число людей, умирающих от коронавируса, удвоится к 1 июня. По ее данным, прогнозируется, что к началу месяца от коронавируса будут умирать около 3 тысяч человек в день против нынешних 1750 в среднем в день. Новых случаев заболевания будет до 200 тысяч в день против нынешних 25 тысяч в день, сообщает газета.
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"Это отчет основан без учета мер по сдерживанию, а мы много предпринимаем таких мер", - сказал Трамп журналистам.
Он также отметил, что "видел много прогнозов, которые не подтверждались".
Президент Трамп 3 мая увеличил свой прогноз по числу умерших в США. Если раньше он говорил о том, что скончаются около 50 тысяч (истинная цифра уже на треть больше), то в интервью Fox News он допустил цифру в 80-100 тысяч.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1,1 миллиона случаев заболевания коронавирусом, скончались свыше 69 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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