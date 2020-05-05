Трамп прокомментировал прогноз NYT об ухудшении ситуации с COVID-19 в США

New York Times со ссылкой на внутренние документы администрации сообщила, что власти прогнозируют, что число людей, умирающих от коронавируса, удвоится к 1 июня. По ее данным, прогнозируется, что к началу месяца от коронавируса будут умирать около 3 тысяч человек в день против нынешних 1750 в среднем в день. Новых случаев заболевания будет до 200 тысяч в день против нынешних 25 тысяч в день, сообщает газета.

"Это отчет основан без учета мер по сдерживанию, а мы много предпринимаем таких мер", - сказал Трамп журналистам.

Он также отметил, что "видел много прогнозов, которые не подтверждались".

Президент Трамп 3 мая увеличил свой прогноз по числу умерших в США. Если раньше он говорил о том, что скончаются около 50 тысяч (истинная цифра уже на треть больше), то в интервью Fox News он допустил цифру в 80-100 тысяч.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 1,1 миллиона случаев заболевания коронавирусом, скончались свыше 69 тысяч человек.