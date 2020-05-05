В Канаде число заражений коронавирусом превысило 61 тысячу

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число заражений коронавирусом в Канаде превысило 61 тысячу, за сутки в стране выявлено 1315 новых случаев заражения, число жертв приблизилось к четырем тысячам, сообщает министерство здравоохранения страны.
В понедельник сообщалось о 59 844 зараженных и 3766 скончавшихся.
Канадские медики сообщают, что за все время было проведено 940 643 теста.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.