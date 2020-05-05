В Канаде число заражений коронавирусом превысило 61 тысячу

В понедельник сообщалось о 59 844 зараженных и 3766 скончавшихся.

Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса

Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса

Канадские медики сообщают, что за все время было проведено 940 643 теста.