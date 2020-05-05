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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T18:29
https://ria.ru/20200505/1570997469.html
В Молдавии число случаев коронавируса превысило 4,3 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

В Молдавии число случаев коронавируса превысило 4,3 тысячи

18:29 05.05.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 4363, за сутки было подтверждено 115 новых случаев, скончались 136 человек, заявила на брифинге во вторник министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4248 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число скончавшихся достигло 132.
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"На сегодняшний день подтверждено 115 положительных случаев коронавируса, всего у нас 4363 случаев, скончались 136 пациентов", - заявила Думбрэвяну.
По словам министра, выздоровели 1544 пациента.
Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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