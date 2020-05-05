В Молдавии число случаев коронавируса превысило 4,3 тысячи

"На сегодняшний день подтверждено 115 положительных случаев коронавируса, всего у нас 4363 случаев, скончались 136 пациентов", - заявила Думбрэвяну.

Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.