В Молдавии число случаев коронавируса превысило 4,3 тысячи

КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Общее число заболевших коронавирусом в Молдавии выросло до 4363, за сутки было подтверждено 115 новых случаев, скончались 136 человек, заявила на брифинге во вторник министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4248 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число скончавшихся достигло 132.
"На сегодняшний день подтверждено 115 положительных случаев коронавируса, всего у нас 4363 случаев, скончались 136 пациентов", - заявила Думбрэвяну.
По словам министра, выздоровели 1544 пациента.
Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения на 60 дней, в это время полномочия принимать решения в стране получает Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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