В Москве в преддверии Дня Победы проведут профилактику Вечного огня

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Специалисты " Специалисты " Мосгаза " 6 мая - в преддверии Дня Победы - проведут профилактику Вечного огня, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков

"В среду, 6 мая, пройдет традиционная предпраздничная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы", - отметил Бирюков.

По его словам, профилактика занимает примерно 40 минут. "Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки проверят на работоспособность, при необходимости заменят платиновую спираль. Во время профилактики священное пламя переносится на временную горелку специальным факелом, а после завершения работ его возвращают на звезду мемориала", - рассказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что профилактика Вечного огня будет проходить с соблюдением всех требований безопасности, продиктованных эпидемиологической ситуацией.

Бирюков также отметил, что пламя у стен Кремля в Александровском саду не погаснет даже при самых сложных погодных условиях. "Бесперебойную работу Вечного огня обеспечивает уникальная горелка из трех запальников, созданная специально для мемориала. Впервые огонь зажгли здесь 8 мая 1967 года, и вот уже 53 года он на боевом посту. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя", - сказал он.

По его словам, в случае минимальной неполадки диспетчеры "Мосгаза" сразу получают сигнал и оперативно прибывают для ее устранения.