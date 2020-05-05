На Ямале депутат перемотал детскую площадку пищевой пленкой

"Несмотря на режим самоизоляции, многие дети продолжают гулять. В своем дворе я закрыл детскую площадку, перемотав ее сигнальной лентой и пищевой плёнкой. Если этот опыт окажется эффективным, то мы будем также закрывать и другие детские площадки", - написал Арефьев, проиллюстрировав публикацию соответствующими видеокадрами, на которых запечатлен указанный процесс.