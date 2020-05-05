На Ямале депутат перемотал детскую площадку пищевой пленкой

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мая - РИА Новости. Депутат городской думы Салехарда, административного центра Ямало-Ненецкого автономного округа, Роман Арефьев (ЕР) перемотал площадку у себя во дворе пищевой пленкой, чтобы дети не нарушали режим обязательной самоизоляции, о чем сообщил на своей странице в Instagram.
"Несмотря на режим самоизоляции, многие дети продолжают гулять. В своем дворе я закрыл детскую площадку, перемотав ее сигнальной лентой и пищевой плёнкой. Если этот опыт окажется эффективным, то мы будем также закрывать и другие детские площадки", - написал Арефьев, проиллюстрировав публикацию соответствующими видеокадрами, на которых запечатлен указанный процесс.
Об инициативе депутата рассказала и пресс-служба мэрии Салехарда, уточнив в своем релизе, что Арефьев также "провел профилактическую беседу" с детьми, гулявшими в тот момент во дворе, попросив их оставаться дома.
На Ямале подтверждено 820 случаев COVID-19, в Салехарде коронавирус выявлен у 108 человек, четверть из них - в новом очаге, связанном с рабочими строительной организации. Губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов продлил режим обязательной самоизоляции в регионе по 11 мая включительно.
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