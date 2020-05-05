В Греции за сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом

АФИНЫ, 5 мая - РИА Новости. В Греции нет умерших от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2642 случая инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге во вторник.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 35 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведен 81 пациент - данные за сутки не изменились.
Умерших от коронавируса за последние сутки нет, всего от COVID-19 в Греции скончались 146 человек, сообщил Циодрас.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.