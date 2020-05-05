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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T18:20
https://ria.ru/20200505/1570997181.html
В Греции за сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569910793_0:97:3144:1866_1036x0_80_0_0_326dbb1c2522277d31de18977b1da3d2.jpg
РИА Новости

В Греции за сутки выявили десять случаев заражения коронавирусом

18:20 05.05.2020
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© РИА Новости / Костис НтантамисСотрудник коммунальной службы в Афинах
Сотрудник коммунальной службы в Афинах
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Сотрудник коммунальной службы в Афинах. Архивное фото
АФИНЫ, 5 мая - РИА Новости. В Греции нет умерших от COVID-19 за последние сутки, зафиксированы 10 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2642 случая инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу Сотирис Циодрас на брифинге во вторник.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 35 человек, из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведен 81 пациент - данные за сутки не изменились.
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Умерших от коронавируса за последние сутки нет, всего от COVID-19 в Греции скончались 146 человек, сообщил Циодрас.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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