На Кубани проверяют данные об изнасиловании женщины

КРАСНОДАР, 5 мая — РИА Новости. Проверка организована по заявлению жительницы Красноармейского района Краснодарского края о "насильственных действиях сексуального характера", сообщили РИА Новости в СУ СК России по краю.
Ранее в соцсетях появились сообщения об избиении и надругательстве над жительницей Красноармейского района Кубани четырьмя мужчинами, один из которых имеет криминальное прошлое.
"Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера, органы Следственного комитета организовали проверку", — рассказали агентству в пресс-службе следственного ведомства.