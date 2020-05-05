Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T00:10
https://ria.ru/20200505/1570997085.html
На Кубани проверяют данные об изнасиловании женщины
https://cdn25.img.ria.ru/images/147129/93/1471299325_0:21:2640:1505_1036x0_80_0_0_0de135cc62244e50bc46ebbe69c45c9b.jpg
РИА Новости

На Кубани проверяют данные об изнасиловании женщины

18:15 05.05.2020 (обновлено: 00:10 06.05.2020)
4937
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КРАСНОДАР, 5 мая — РИА Новости. Проверка организована по заявлению жительницы Красноармейского района Краснодарского края о "насильственных действиях сексуального характера", сообщили РИА Новости в СУ СК России по краю.
Ранее в соцсетях появились сообщения об избиении и надругательстве над жительницей Красноармейского района Кубани четырьмя мужчинами, один из которых имеет криминальное прошлое.
"Женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера, органы Следственного комитета организовали проверку", — рассказали агентству в пресс-службе следственного ведомства.
Полицейский
30 апреля, 07:59
В Югре нашли подозреваемого в изнасиловании девятилетней давности
6393795
Краснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Порт в Севастополе
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
Подвал
Бывшая пленница маньяка рассказала о жизни после нескольких лет в бункере
Сотрудник полиции
В Петербурге мальчик с ножом в руках защищал мать от напавшего отца
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом Чехии по своей истории
Луна
Reuters: США готовят договор об освоении ресурсов Луны без участия России
Сто лет назад Тунгусский метеорит упал в районе реки Подкаменная Тунгуска
Ученые выдвинули новую версию "падения" Тунгусского метеорита
Сотрудник правоохранительных органов в защитной маске в Ереване
В Ереване возбудили дело после гибели мужчины и двух детей
Заместитель главы управления собственной безопасности СК России Александр Ламонов
Суд досрочно освободил экс-замначальника управления СК Ламонова
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Автомобиль Следственного комитета России
СК завел еще одно дело после нападения на полицейского в Москве
Президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы по поводу ситуации с коронавирусом в Белом доме
Трамп пообещал рассказать о происхождении коронавируса в скором времени
Туалет в Московском метрополитене
В московском метро мужчина с ножом пытался затащить девушку в туалет
Певица Надежда Бабкина
"Поражено 80 процентов легких": Бабкина рассказала о своей болезни
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
Лента новостейМолния