В Самарской области восемь человек вылечились от COVID-19

САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Еще восемь жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее количество выздоровевших увеличилось до 72, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Пятого мая в Самарской области вылечились восемь пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 72 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
По информации оперштаба, из Самарской городской больницы №6 выписаны два пациента, у которых коронавирус был выявлен при поступлении с пневмонией, болезнь протекала у обоих не в тяжелой форме. Также выписаны три ребенка, заразившиеся от ранее заболевших, болезнь у них протекала в легкой форме. Кроме того, выздоровели три человека, которые лечились дома.
Отмечается, что у всех выписанных последние анализы на коронавирус показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
В Самарской области выявлены 595 случаев заболевания коронавирусом, шесть человек скончались.
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