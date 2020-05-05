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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T18:12
https://ria.ru/20200505/1570996956.html
В Самарской области восемь человек вылечились от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570914978_0:252:2916:1892_1036x0_80_0_0_e062d6eb18cf5ef5ce959abcb67ddb1f.jpg
РИА Новости

В Самарской области восемь человек вылечились от COVID-19

18:12 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Еще восемь жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее количество выздоровевших увеличилось до 72, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Пятого мая в Самарской области вылечились восемь пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 72 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
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По информации оперштаба, из Самарской городской больницы №6 выписаны два пациента, у которых коронавирус был выявлен при поступлении с пневмонией, болезнь протекала у обоих не в тяжелой форме. Также выписаны три ребенка, заразившиеся от ранее заболевших, болезнь у них протекала в легкой форме. Кроме того, выздоровели три человека, которые лечились дома.
Отмечается, что у всех выписанных последние анализы на коронавирус показали отрицательный результат, их состояние удовлетворительное.
В Самарской области выявлены 595 случаев заболевания коронавирусом, шесть человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Самарская областьОбщество
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