Власти Ставрополья рассказали о вспышке коронавируса в психинтернате

ПЯТИГОРСК, 5 мая - РИА Новости. Очаг заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в психоневрологическом интернате на Ставрополье, его удалось купировать, сообщает управление по информационной политике аппарата правительства региона.

"Случай заражения произошел в учреждении с круглосуточным проживанием инвалидов Новоселицкого района . С 17 апреля в этом интернате и других наших социальных учреждениях края с круглосуточным проживанием граждан были приняты карантинные меры. Однако заражения одной из сотрудниц избежать не удалось, а впоследствии диагноз был подтвержден еще у 21 человека", - говорится в сообщении.

В учреждении сразу же был объявлен карантин – в интернате изолированы проживающие, которым продолжают оказывать всю необходимую помощь сотрудники учреждения, отмечают власти.

"Сейчас все, кто там проживает, находятся под ежечасным наблюдением врачей. Девять инвалидов и три сотрудника интерната по показаниям врачей госпитализированы в лечебные учреждения края", - добавили в правительстве.

После случая заражения коронавирусом все учреждения, в которых сейчас проживает почти 4,5 тысячи людей пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, переводятся на режим полной изоляции, добавлено в сообщении.

По данным правительства, очаг удалось купировать.

За прошедшие сутки на Ставрополье выявлено еще 36 человек с коронавирусом, один скончался. За все время в регионе зафиксировано 824 случая заражения, в том числе у 63 детей, 188 человек выздоровели, 18 умерли.