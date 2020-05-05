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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T18:25
https://ria.ru/20200505/1570996843.html
Власти Ставрополья рассказали о вспышке коронавируса в психинтернате
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983961_0:136:3158:1912_1036x0_80_0_0_5d53ca9a214adae991678f41fde4c3d3.jpg
РИА Новости

Власти Ставрополья рассказали о вспышке коронавируса в психинтернате

18:09 05.05.2020 (обновлено: 18:25 05.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 5 мая - РИА Новости. Очаг заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зафиксирован в психоневрологическом интернате на Ставрополье, его удалось купировать, сообщает управление по информационной политике аппарата правительства региона.
"Случай заражения произошел в учреждении с круглосуточным проживанием инвалидов Новоселицкого района. С 17 апреля в этом интернате и других наших социальных учреждениях края с круглосуточным проживанием граждан были приняты карантинные меры. Однако заражения одной из сотрудниц избежать не удалось, а впоследствии диагноз был подтвержден еще у 21 человека", - говорится в сообщении.
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В учреждении сразу же был объявлен карантин – в интернате изолированы проживающие, которым продолжают оказывать всю необходимую помощь сотрудники учреждения, отмечают власти.
"Сейчас все, кто там проживает, находятся под ежечасным наблюдением врачей. Девять инвалидов и три сотрудника интерната по показаниям врачей госпитализированы в лечебные учреждения края", - добавили в правительстве.
После случая заражения коронавирусом все учреждения, в которых сейчас проживает почти 4,5 тысячи людей пожилого возраста, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, переводятся на режим полной изоляции, добавлено в сообщении.
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По данным правительства, очаг удалось купировать.
За прошедшие сутки на Ставрополье выявлено еще 36 человек с коронавирусом, один скончался. За все время в регионе зафиксировано 824 случая заражения, в том числе у 63 детей, 188 человек выздоровели, 18 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСтавропольский край
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