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2020-05-05T19:33
https://ria.ru/20200505/1570996222.html
В России оценили запрет на торговлю алкоголем в жилых домах
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РИА Новости

В России оценили запрет на торговлю алкоголем в жилых домах

18:00 05.05.2020 (обновлено: 19:33 05.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевВывеска бара на доме в Чите
Вывеска бара на доме в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские специалисты поддержали запрет на торговлю алкоголем в жилых домах.
Новая норма вступила в силу 5 мая. Теперь в России нельзя продавать спиртные напитки в небольших заведениях, которые располагаются в домах и на прилегающих к ним территориях.

"Давно боролись"

В Минздраве сочли новвоведение полезным. Так, главный внештатный нарколог ведомства Евгений Брюн в комментарии НСН подчеркнул, что он и его коллеги боролись за это запрет.
"Давно ждали этого события, собирали подписи о закрытии таких заведений", — сказал он.
Сергей Шнуров во время встречи Бориса Титова с председателями региональных отделений Партии Роста в Северо-Западном федеральном округе
5 мая, 14:33
Шнуров отреагировал на запрет продажи алкоголя в жилых домах
В свою очередь, сенатор Валерий Рязанский в беседе с RT назвал новый закон частью стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни.
"Эти заведения не оказывали услуги по общественному питанию в привычном смысле. Я считаю данный закон правильным и справедливым", — отметил он.
Нарколог Марат Сараев также счел новые ограничения хорошей профилактической мерой.
"Когда мы запрещаем продавать алкоголь после 23:00, например, или в магазинах площадью меньше 20 квадратных метров, которые по документам являются мини-кафе, мы спасаем большое количество людей. Тех, которые колеблются", — заключил специалист в беседе с Inforeactor.

Общественное мнение

Теперь торговать спиртосодержащей продукцией можно только в помещениях площадью не менее 20 квадратных метров. При этом регионы смогут вводить дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи.
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Закон приняли из-за большого числа обращений и жалоб жильцов, обеспокоенных регулярным нарушением общественного порядка. Как подчеркнули авторы документа, жители регионов также выступают против размещения кафе, баров и так называемых наливаек в зонах жилой застройки.
Ранее "Федеральный проект "Трезвая Россия" провел социологический опрос среди людей в возрасте от 18 до 74 лет в 64 регионах, в нем приняли участие семь тысяч человек.
Респондентам предложили ответить на вопрос "Считаете ли вы, что продажа алкогольной продукции в жилых домах должна быть запрещена?". Утвердительно ответили 95 процентов опрошенных.
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РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Популярные комментарии
Я с этим не согласен. И в результаты опроса не верю. Это всё на руку крупным сетям, интернет торговле и конечно теневому бизнесу.
5 мая, 18:34
yyyu55 yu55
48100037
Делать им нечего, вот и страдают ерундой
5 мая, 18:18
валерий яковлев
28100033
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