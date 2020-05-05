В России оценили запрет на торговлю алкоголем в жилых домах

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Российские специалисты поддержали запрет на торговлю алкоголем в жилых домах.
Новая норма вступила в силу 5 мая. Теперь в России нельзя продавать спиртные напитки в небольших заведениях, которые располагаются в домах и на прилегающих к ним территориях.
"Давно боролись"
В Минздраве сочли новвоведение полезным. Так, главный внештатный нарколог ведомства Евгений Брюн в комментарии НСН подчеркнул, что он и его коллеги боролись за это запрет.
"Давно ждали этого события, собирали подписи о закрытии таких заведений", — сказал он.
В свою очередь, сенатор Валерий Рязанский в беседе с RT назвал новый закон частью стратегии общей борьбы за здоровый образ жизни.
"Эти заведения не оказывали услуги по общественному питанию в привычном смысле. Я считаю данный закон правильным и справедливым", — отметил он.
Нарколог Марат Сараев также счел новые ограничения хорошей профилактической мерой.
"Когда мы запрещаем продавать алкоголь после 23:00, например, или в магазинах площадью меньше 20 квадратных метров, которые по документам являются мини-кафе, мы спасаем большое количество людей. Тех, которые колеблются", — заключил специалист в беседе с Inforeactor.
Общественное мнение
Теперь торговать спиртосодержащей продукцией можно только в помещениях площадью не менее 20 квадратных метров. При этом регионы смогут вводить дополнительные ограничения вплоть до полного запрета продажи.
Закон приняли из-за большого числа обращений и жалоб жильцов, обеспокоенных регулярным нарушением общественного порядка. Как подчеркнули авторы документа, жители регионов также выступают против размещения кафе, баров и так называемых наливаек в зонах жилой застройки.
Ранее "Федеральный проект "Трезвая Россия" провел социологический опрос среди людей в возрасте от 18 до 74 лет в 64 регионах, в нем приняли участие семь тысяч человек.
Респондентам предложили ответить на вопрос "Считаете ли вы, что продажа алкогольной продукции в жилых домах должна быть запрещена?". Утвердительно ответили 95 процентов опрошенных.