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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T19:55
https://ria.ru/20200505/1570996192.html
На Украине разрешили клинические испытания препарата против COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746151_0:51:3127:1810_1036x0_80_0_0_6d807365ac55f134377217f85cd2de3c.jpg
РИА Новости

На Украине разрешили клинические испытания препарата против COVID-19

18:00 05.05.2020 (обновлено: 19:55 05.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрепарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете
Препарат в кабинете научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал указ, разрешающий минздраву страны начать клинические испытания препарата украинского производства в лечении коронавирусной инфекции COVID-19, документ опубликован на сайте министерства.
"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19), согласно приложению", - говорится в тексте указа.
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В приложении к указу отмечается, что речь идет о препарате "Биовен".
Как следует из инструкции к препарату, действующим компонентом "Биовен"/"Биовен моно" являются антитела, обладающие специфической активностью против различных возбудителей заболеваний — вирусов и бактерий, в том числе гепатита А и В, цитомегаловируса, герпеса человека I, II и VI типа, вируса Эпштейна-Барр, ветряной оспы, гриппа, кори, паротита, полиомиелита, краснухи, коклюша, стафилококка, кишечной палочки, пневмококка, столбнячного и дифтерийного токсина.
По последним данным минздрава, на Украине зафиксировали 12697 случаев заражения коронавирусом, 316 человек умерли, 1875 человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Максим СтепановУкраинаВ мире
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