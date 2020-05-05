На Украине разрешили клинические испытания препарата против COVID-19

"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19), согласно приложению", - говорится в тексте указа.

В приложении к указу отмечается, что речь идет о препарате "Биовен".

Как следует из инструкции к препарату, действующим компонентом "Биовен"/"Биовен моно" являются антитела, обладающие специфической активностью против различных возбудителей заболеваний — вирусов и бактерий, в том числе гепатита А и В, цитомегаловируса, герпеса человека I, II и VI типа, вируса Эпштейна-Барр, ветряной оспы, гриппа, кори, паротита, полиомиелита, краснухи, коклюша, стафилококка, кишечной палочки, пневмококка, столбнячного и дифтерийного токсина.