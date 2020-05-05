На Украине разрешили клинические испытания препарата против COVID-19

КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подписал указ, разрешающий минздраву страны начать клинические испытания препарата украинского производства в лечении коронавирусной инфекции COVID-19, документ опубликован на сайте министерства.
"Разрешить проведение клинического испытания лекарственного средства, предназначенного для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию коронавирусной болезни (COVID-19), согласно приложению", - говорится в тексте указа.
В приложении к указу отмечается, что речь идет о препарате "Биовен".
Как следует из инструкции к препарату, действующим компонентом "Биовен"/"Биовен моно" являются антитела, обладающие специфической активностью против различных возбудителей заболеваний — вирусов и бактерий, в том числе гепатита А и В, цитомегаловируса, герпеса человека I, II и VI типа, вируса Эпштейна-Барр, ветряной оспы, гриппа, кори, паротита, полиомиелита, краснухи, коклюша, стафилококка, кишечной палочки, пневмококка, столбнячного и дифтерийного токсина.
По последним данным минздрава, на Украине зафиксировали 12697 случаев заражения коронавирусом, 316 человек умерли, 1875 человек выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксированы более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф