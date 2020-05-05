В Подмосковье уточнили, как пожилым оформить пропуск для выезда на дачу

"Для выезда на самоизоляцию на дачу Вам потребуется оформить пропуск одним из трех способов: посредством портала Госуслуг, с помощью мобильного приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус", с помощью СМС на номер 0250", - говорится в сообщении.