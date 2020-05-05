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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T17:58
https://ria.ru/20200505/1570996074.html
В Подмосковье уточнили, как пожилым оформить пропуск для выезда на дачу
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570135788_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f04f502f139961e003c8b06dc50d5045.jpg
РИА Новости

В Подмосковье уточнили, как пожилым оформить пропуск для выезда на дачу

17:58 05.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПроверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Жители Московской области старше 65 лет для поездки на дачу могут оформить пропуск через интернет-портал, мобильное приложение или по СМС, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому граждане старше 65 лет обязаны соблюдать самоизоляцию с 26 марта по 11 мая 2020 года. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
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"Для выезда на самоизоляцию на дачу Вам потребуется оформить пропуск одним из трех способов: посредством портала Госуслуг, с помощью мобильного приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус", с помощью СМС на номер 0250", - говорится в сообщении.
Инструкция по оформлению пропуска размещена на сайте регионального правительства, добавили в ведомстве. Тип данного пропуска можно оформить не более двух раз в неделю, и действует он в течение 24 часов с момента оформления. Также при передвижении с использование любого вида транспорта пропуск необходимо оформить за пять часов до выезда. В случае возникновения сложностей, жителям старшего возраста рекомендовано обратиться по телефону горячей линии: 8-800-550-50-30.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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