В Подмосковье уточнили, как пожилым оформить пропуск для выезда на дачу

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Жители Московской области старше 65 лет для поездки на дачу могут оформить пропуск через интернет-портал, мобильное приложение или по СМС, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому граждане старше 65 лет обязаны соблюдать самоизоляцию с 26 марта по 11 мая 2020 года. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
"Для выезда на самоизоляцию на дачу Вам потребуется оформить пропуск одним из трех способов: посредством портала Госуслуг, с помощью мобильного приложения "Госуслуги СТОП Коронавирус", с помощью СМС на номер 0250", - говорится в сообщении.
Инструкция по оформлению пропуска размещена на сайте регионального правительства, добавили в ведомстве. Тип данного пропуска можно оформить не более двух раз в неделю, и действует он в течение 24 часов с момента оформления. Также при передвижении с использование любого вида транспорта пропуск необходимо оформить за пять часов до выезда. В случае возникновения сложностей, жителям старшего возраста рекомендовано обратиться по телефону горячей линии: 8-800-550-50-30.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.