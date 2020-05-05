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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T17:51
https://ria.ru/20200505/1570995792.html
В Новосибирской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области умерли два пациента с коронавирусом

17:51 05.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 5 мая – РИА Новости. Два человека, инфицированные коронавирусом, скончались за последние сутки в Новосибирской области, это мужчины 92 и 67 лет, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 20.00 (16.00 мск) 5 мая в Новосибирской области зарегистрировано 746 случаев заражения COVID-19. 184 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, скончались 11 человек", - говорится в сообщении.
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Власти констатировали, что за сутки пять человек выздоровели, а двое скончались.
"Двое умерших за последние сутки – мужчины. Одному из них было 92 года, другому – 67 лет", - сообщает штаб.
Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Баганском и Каргатском районах. В настоящее время в Новосибирской области 1843 человека находятся под медицинским наблюдением, а 12,5 тысячи человек снято с меднаблюдения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоНовосибирская областьОбщество
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