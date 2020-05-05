В Новосибирской области умерли два пациента с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 5 мая – РИА Новости. Два человека, инфицированные коронавирусом, скончались за последние сутки в Новосибирской области, это мужчины 92 и 67 лет, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 20.00 (16.00 мск) 5 мая в Новосибирской области зарегистрировано 746 случаев заражения COVID-19. 184 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, скончались 11 человек", - говорится в сообщении.
Власти констатировали, что за сутки пять человек выздоровели, а двое скончались.
"Двое умерших за последние сутки – мужчины. Одному из них было 92 года, другому – 67 лет", - сообщает штаб.
Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Баганском и Каргатском районах. В настоящее время в Новосибирской области 1843 человека находятся под медицинским наблюдением, а 12,5 тысячи человек снято с меднаблюдения.
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