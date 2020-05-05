В Новосибирской области умерли два пациента с коронавирусом

НОВОСИБИРСК, 5 мая – РИА Новости. Два человека, инфицированные коронавирусом, скончались за последние сутки в Два человека, инфицированные коронавирусом, скончались за последние сутки в Новосибирской области , это мужчины 92 и 67 лет, сообщает во вторник региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"По данным оперативного штаба на 20.00 (16.00 мск) 5 мая в Новосибирской области зарегистрировано 746 случаев заражения COVID-19 . 184 пациента выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов, скончались 11 человек", - говорится в сообщении.

Власти констатировали, что за сутки пять человек выздоровели, а двое скончались.

"Двое умерших за последние сутки – мужчины. Одному из них было 92 года, другому – 67 лет", - сообщает штаб.

Коронавирусная инфекция впервые зафиксирована в Баганском и Каргатском районах. В настоящее время в Новосибирской области 1843 человека находятся под медицинским наблюдением, а 12,5 тысячи человек снято с меднаблюдения.