В Самаре локализовали крупный пожар

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Крупный пожар в Железнодорожном районе Самары удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании шести частных домов на площади около 600 квадратных метров на улице Пестеля в поселке Шмидта.
"В 17:24 мск пожар локализован на площади 700 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", — сказал собеседник агентства.
По его словам, предварительно, пострадавших в результате пожара нет.