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В Самаре локализовали крупный пожар
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РИА Новости

В Самаре локализовали крупный пожар

17:45 05.05.2020 (обновлено: 23:53 05.05.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Самаре
Пожар в Самаре
© Фото : МЧС России
Пожар в Самаре
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Крупный пожар в Железнодорожном районе Самары удалось локализовать на площади 700 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании шести частных домов на площади около 600 квадратных метров на улице Пестеля в поселке Шмидта.

"В 17:24 мск пожар локализован на площади 700 квадратных метров. Проводится проливка и разборка конструкций", — сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, пострадавших в результате пожара нет.
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