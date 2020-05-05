Работу закрытого украинского метро возобновят поэтапно

"Открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе ослабления карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме", - сообщил Шмыгаль в эфире "Украинского радио".