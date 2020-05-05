Работу закрытого украинского метро возобновят поэтапно

КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Работа метрополитена на Украине будет возобновляться поэтапно, сначала метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями, сообщил во вторник премьер страны Денис Шмыгаль.
Кабинет министров Украины из-за коронавируса продлил до 22 мая карантин, который действовал в стране до 11 мая. Метро закрыто по всей стране, однако другим общественным транспортом могут пользоваться только граждане по спецпропускам, в том числе медики.
"Открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе ослабления карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме", - сообщил Шмыгаль в эфире "Украинского радио".
Запуск метро на предпоследнем этапе выхода из карантина премьер объяснил высокой вероятностью заражения в метро и быстрым распространением эпидемии в крупных городах.
"Метрополитен перевозит ежедневно более 2 миллионов человек в трех городах Украины. Для Киева, Харькова и других городов, где больше миллиона населения - это огромный риск инфицирования коронавирусом", - добавил премьер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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