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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T17:43
https://ria.ru/20200505/1570995569.html
Работу закрытого украинского метро возобновят поэтапно
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568779776_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_3606eac8c86fb5b9ec51fadaff56ff56.jpg
РИА Новости

Работу закрытого украинского метро возобновят поэтапно

17:43 05.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗакрытые двери в вестибюле станции "Крещатик" киевского метрополитена
Закрытые двери в вестибюле станции Крещатик киевского метрополитена
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Закрытые двери в вестибюле станции "Крещатик" киевского метрополитена. Архивное фото
КИЕВ, 5 мая - РИА Новости. Работа метрополитена на Украине будет возобновляться поэтапно, сначала метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями, сообщил во вторник премьер страны Денис Шмыгаль.
Кабинет министров Украины из-за коронавируса продлил до 22 мая карантин, который действовал в стране до 11 мая. Метро закрыто по всей стране, однако другим общественным транспортом могут пользоваться только граждане по спецпропускам, в том числе медики.
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"Открытие метрополитена предполагается в два этапа. На третьем этапе ослабления карантинных мероприятий метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями. На четвертом этапе, это практически уже этап завершения эпидемии в Украине, метрополитен будет работать в обычном режиме", - сообщил Шмыгаль в эфире "Украинского радио".

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Запуск метро на предпоследнем этапе выхода из карантина премьер объяснил высокой вероятностью заражения в метро и быстрым распространением эпидемии в крупных городах.
"Метрополитен перевозит ежедневно более 2 миллионов человек в трех городах Украины. Для Киева, Харькова и других городов, где больше миллиона населения - это огромный риск инфицирования коронавирусом", - добавил премьер.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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