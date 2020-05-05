В Германии отказались комментировать сообщения о розыске россиянина

БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура ФРГ не стала комментировать данные об объявлении в розыск гражданина РФ, который подозревается в участие в кибератаке на бундестаг.
Ранее издание Süddeutsche Zeitung, не уточняя источник информации, сообщило, что Федеральная прокуратура Германии выдала международный ордер на арест гражданина РФ Дмитрия Бадина. Он подозревается в участии в хакерской атаке на бундестаг в 2015 году, когда с компьютеров немецкого парламента были похищены 16 гигабайт информации.
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"Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что мы принципиально не комментируем текущие сообщения (СМИ)", - заявили РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать информацию издания.
Страны Запада регулярно обвиняют Россию в причастности к хакерским атакам на свою инфраструктуру. Москва эти обвинения отвергает как бездоказательные.