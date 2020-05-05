На RT в рамках проекта "Эпидемия" вышел фильм о жертвах коронавируса

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Телеканал Телеканал RT и журналист Антон Красовский представили новый фильм в рамках документального проекта "Эпидемия".

Он посвящен людям, которые умерли во время эпидемии коронавируса в России. Авторы ленты поговорили с родными и близкими жертв инфекции, о симптомах, течении болезни и их последних днях.

Героями фильма стали профессор-физик Мишик Казарян и его жена, врач-эпидемиолог Арпик Асратян, скончавшиеся в реанимации с разницей в десять дней, режиссер Александр Радов, физик-ядерщик Данила Тлисов.

По последним данным, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России достигло 155 370, при этом более 19 тысяч пациентов выздоровели, 1451 скончался.