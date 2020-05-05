Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T17:41
https://ria.ru/20200505/1570995421.html
На RT в рамках проекта "Эпидемия" вышел фильм о жертвах коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570995479_115:0:933:460_1036x0_80_0_0_7a7bc55820dc12d8b7dead3cb9fdfaa8.png
РИА Новости

На RT в рамках проекта "Эпидемия" вышел фильм о жертвах коронавируса

17:40 05.05.2020 (обновлено: 17:41 05.05.2020)
1292
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Телеканал RT и журналист Антон Красовский представили новый фильм в рамках документального проекта "Эпидемия".
Он посвящен людям, которые умерли во время эпидемии коронавируса в России. Авторы ленты поговорили с родными и близкими жертв инфекции, о симптомах, течении болезни и их последних днях.
Красовский выпустил фильм о врачах, работающих в Коммунарке
4 апреля, 23:08Распространение нового коронавируса
Красовский выпустил фильм о врачах, работающих в Коммунарке
Героями фильма стали профессор-физик Мишик Казарян и его жена, врач-эпидемиолог Арпик Асратян, скончавшиеся в реанимации с разницей в десять дней, режиссер Александр Радов, физик-ядерщик Данила Тлисов.
По последним данным, число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в России достигло 155 370, при этом более 19 тысяч пациентов выздоровели, 1451 скончался.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1020306
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон КрасовскийОбщество
Рекомендуем
Сотрудники полиции разговаривают с пенсионеркой
В Подмосковье пенсионерам помогут получить пропуск для поездки на дачу
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье уточнили, как пожилым оформить пропуск для выезда на дачу
Грузовой корабль Прогресс МС-13 пристыкованный к Международной космической станции пролетает над Йеменом
В Китае назвали сроки строительства орбитальной космической станции
Логотип Zoom APP
Эксперт оценил сообщения о создании российского аналога Zoom
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Закрытые двери в вестибюле станции Крещатик киевского метрополитена
Работу закрытого украинского метро возобновят поэтапно
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Опечатанная детская площадка
На Ямале депутат перемотал детскую площадку пищевой пленкой
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин: мы не скоро вернемся к полноценной жизни без ограничений
Медики карантинного центра в Коммунарке
В Новосибирской области умерли два пациента с коронавирусом
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В Германии отказались комментировать сообщения о розыске россиянина
Жозеп Боррель
Боррель отметил важность борьбы с фейками во время пандемии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поздравил премьера Южной Осетии с днем рождения
Сотрудники службы электронной разведки Британского правительства во время макетного сценария кибератаки
В Британии и США зафиксировали кибератаки на медицинские организации
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом Чехии по своей истории
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
Лента новостейМолния