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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T17:34
https://ria.ru/20200505/1570995386.html
В сенате США изменили процедуру слушаний и ограничили доступ СМИ
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РИА Новости

В сенате США изменили процедуру слушаний и ограничили доступ СМИ

17:34 05.05.2020
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. В сенате США из-за коронавируса изменили процедуру слушаний и ограничили доступ СМИ в здание, где проходят заседания, о новых правилах, принятых по рекомендациям медиков, сообщил председатель комитета по разведке республиканец Ричард Барр на слушаниях по кандидатуре на пост главы директора национальной разведки.
"Члены комитета будут участвовать в заседании на ротационной основе и будут приходить сюда (в зал заседаний) для того, чтобы задать свой вопрос", - сказал Барр.
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По его словам, в остальное время сенаторы будут следить за слушаниями по трансляции из своих кабинетов в здании сената.
Кроме того, как сообщил глава комитета, на слушаниях работает лишь ограниченный пул журналистов, тогда как обычно доступ на открытые слушания открыт для всех представителей СМИ, у которых есть аккредитация для работы в конгрессе США.
Барр отметил, что слушания во вторник станут первыми в истории комитета, которые проводятся в таком формате. Впрочем, сама по себе практика ротационного участия в заседаниях комитетов не является новой. Сенаторы периодически прибегают к ней в случае, когда заседание комитета проходит одновременно с голосованием общего состава сената.
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Накануне в похожем виде в общем составе сената прошло голосование по кандидатуре генерального инспектора комиссии по ядерному регулированию США.
Другим особенным признаком заседания стали медицинские маски, которые носят сенаторы и снимают только на время своего выступления.
Трамп еще в феврале предложил на пост главы национальной разведки конгрессмена из Техаса Джона Ратклиффа. Для утверждения его кандидатуру должен одобрить комитет сената по разведке, а затем общий состав сената.
По данным университета Джонса Хопкинса, в США за все время коронавирусом заразились 1 180 634 человека, скончались почти 69 тысяч пациентов.
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