В сенате США изменили процедуру слушаний и ограничили доступ СМИ

ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. В сенате В сенате США из-за коронавируса изменили процедуру слушаний и ограничили доступ СМИ в здание, где проходят заседания, о новых правилах, принятых по рекомендациям медиков, сообщил председатель комитета по разведке республиканец Ричард Барр на слушаниях по кандидатуре на пост главы директора национальной разведки.

"Члены комитета будут участвовать в заседании на ротационной основе и будут приходить сюда (в зал заседаний) для того, чтобы задать свой вопрос", - сказал Барр.

По его словам, в остальное время сенаторы будут следить за слушаниями по трансляции из своих кабинетов в здании сената.

Кроме того, как сообщил глава комитета, на слушаниях работает лишь ограниченный пул журналистов, тогда как обычно доступ на открытые слушания открыт для всех представителей СМИ, у которых есть аккредитация для работы в конгрессе США.

Барр отметил, что слушания во вторник станут первыми в истории комитета, которые проводятся в таком формате. Впрочем, сама по себе практика ротационного участия в заседаниях комитетов не является новой. Сенаторы периодически прибегают к ней в случае, когда заседание комитета проходит одновременно с голосованием общего состава сената.

Накануне в похожем виде в общем составе сената прошло голосование по кандидатуре генерального инспектора комиссии по ядерному регулированию США.

Другим особенным признаком заседания стали медицинские маски, которые носят сенаторы и снимают только на время своего выступления.

Трамп еще в феврале предложил на пост главы национальной разведки конгрессмена из Техаса Джона Ратклиффа. Для утверждения его кандидатуру должен одобрить комитет сената по разведке, а затем общий состав сената.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США за все время коронавирусом заразились 1 180 634 человека, скончались почти 69 тысяч пациентов.