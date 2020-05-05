В двух тверских больницах развернуты еще 190 коек для больных с COVID-19

Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса

Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса

Всего планируется развернуть около 1500 инфекционных коек. Также создана госпитальная база для детей и беременных женщин.

Во вторник в регион поступили шесть новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для областной клинической больницы. Всего будет закуплен 181 аппарат ИВЛ.