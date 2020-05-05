В двух тверских больницах развернуты еще 190 коек для больных с COVID-19

ТВЕРЬ, 5 мая – РИА Новости. В Тверской области на базе двух больниц завершается развёртывание дополнительных 190 коек для лечения заражённых коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Очень важная работа в эти майские дни – выполнение всех намеченных планов. От того, что мы сегодня делаем, зависит успешность нашей работы по противодействию коронавирусной инфекции", - сказал губернатор области Игорь Руденя во вторник на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области.
Всего планируется развернуть около 1500 инфекционных коек. Также создана госпитальная база для детей и беременных женщин.
Во вторник в регион поступили шесть новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для областной клинической больницы. Всего будет закуплен 181 аппарат ИВЛ.
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