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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-05-05T17:31
https://ria.ru/20200505/1570995291.html
В двух тверских больницах развернуты еще 190 коек для больных с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569823686_0:281:3053:1998_1036x0_80_0_0_f5e214f208b32924a0af3d10941d8af9.jpg
РИА Новости

В двух тверских больницах развернуты еще 190 коек для больных с COVID-19

17:31 05.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких. Архивное фото
ТВЕРЬ, 5 мая – РИА Новости. В Тверской области на базе двух больниц завершается развёртывание дополнительных 190 коек для лечения заражённых коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Очень важная работа в эти майские дни – выполнение всех намеченных планов. От того, что мы сегодня делаем, зависит успешность нашей работы по противодействию коронавирусной инфекции", - сказал губернатор области Игорь Руденя во вторник на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области.
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Всего планируется развернуть около 1500 инфекционных коек. Также создана госпитальная база для детей и беременных женщин.
Во вторник в регион поступили шесть новых аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для областной клинической больницы. Всего будет закуплен 181 аппарат ИВЛ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская область
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