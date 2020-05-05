Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом Чехии по своей истории

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге является ударом в том числе по собственной национальной истории Чехии , считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

"То, что делается - это в принципе удар, они, наверное, еще этого не понимают, это удар в том числе по собственной национальной истории. Потому что Конев и Красная армия действовали вместе с чехами, это было такое единое братство. И вот эта потревоженная память и абсолютно кощунственные действия, конечно, вписаны уже в историю самой Чехии. Потому что их потомки и семьи, и историки никогда не смогут принять этого решения. Это очевидно", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала " Изолента live ".

Как отметила Захарова, между Россией и Чехией действуют договоры относительно охраны памятников и могил советских солдат. По ее словам, эти памятники и могилы находятся на территории Чехии на соответствующем юридическом основании.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге предлагает Чехии механизмы двустороннего диалога для выполнения обязательств властей по защите памятников, отказ от этого усугубит отношения.