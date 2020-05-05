Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-05T17:37
https://ria.ru/20200505/1570995202.html
Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом Чехии по своей истории
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570771707_0:0:2926:1646_1036x0_80_0_0_c297abdf408ea5de3ddb68dea66ac6f1.jpg
РИА Новости

Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом Чехии по своей истории

17:29 05.05.2020 (обновлено: 17:37 05.05.2020)
6814
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге является ударом в том числе по собственной национальной истории Чехии, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"То, что делается - это в принципе удар, они, наверное, еще этого не понимают, это удар в том числе по собственной национальной истории. Потому что Конев и Красная армия действовали вместе с чехами, это было такое единое братство. И вот эта потревоженная память и абсолютно кощунственные действия, конечно, вписаны уже в историю самой Чехии. Потому что их потомки и семьи, и историки никогда не смогут принять этого решения. Это очевидно", - сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Изолента live".
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
5 мая, 13:0475 лет Великой Победы
В ГД назвали письмо инициатора сноса памятника Коневу в ЕК позорным
Как отметила Захарова, между Россией и Чехией действуют договоры относительно охраны памятников и могил советских солдат. По ее словам, эти памятники и могилы находятся на территории Чехии на соответствующем юридическом основании.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия в связи с ситуацией вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге предлагает Чехии механизмы двустороннего диалога для выполнения обязательств властей по защите памятников, отказ от этого усугубит отношения.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
5 мая, 12:1175 лет Великой Победы
Немецкий депутат назвал снос памятника Коневу в Праге варварством
Власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали 3 апреля памятник маршалу Коневу. По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей памяти ХХ века. В Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично. Как сообщила представитель СКР Светлана Петренко, российские следователи намерены привлечь к уголовной ответственности участников сноса памятника Коневу в Праге.
86403411
75 лет Великой ПобедыМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЧехияПрагаИван КоневВ мире
Рекомендуем
Депутат бундестага ФРГ Александер Ной
Александер Ной: Красная Армия спасла немцев от ядерной бомбардировки
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию трагедии
Виктор Янукович
На Украине рассказали о процедуре экстрадиции Януковича
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В семи районах Ленинградской области введут масочный режим
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Сервировка стола
Шеф-повар Кремля рассказал, что едят и пьют на приемах в честь Дня Победы
Проверка наличия цифровых пропусков в районе Ново-Иерусалимского монастыря в Подмосковье
В Подмосковье уточнили, как пожилым оформить пропуск для выезда на дачу
Мужчина моет руки
Российский ученый поспорил со шведским коллегой о мерах борьбы с COVID-19
Пентагон
RT: США планируют закупить вооружения у стран бывшего СССР
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Министерство иностранных дел Чешской республики
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Медицинская маска
В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
Подкаст Это надолго: может ли карантин испортить детский иммунитет
Подкаст "Это надолго": может ли карантин испортить детский иммунитет
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
В ГД назвали письмо инициатора сноса памятника Коневу в ЕК позорным
Президент США Дональд Трамп на брифинге для прессы по поводу ситуации с коронавирусом в Белом доме
Трамп пообещал рассказать о происхождении коронавируса в скором времени
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
Лента новостейМолния