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2020-05-05T17:23
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Мишустин поздравил премьера Южной Осетии с днем рождения
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РИА Новости

Мишустин поздравил премьера Южной Осетии с днем рождения

17:23 05.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 5 мая – РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил премьера Южной Осетии Эрика Пухаева с днем рождения, отметив его большой вклад в развитие российско-югоосетинских отношений, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Уважаемый Эрик Георгиевич! От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с Днем рождения. Хотел бы отметить ваш большой вклад в развитие российско-югоосетинских отношений, основанных на принципах союзничества и партнерства", - говорится в поздравлении.
Мишустин отметил, что рассчитывает на продолжение плодотворной совместной работы по правительственной линии в целях укрепления практического взаимодействия в торгово-экономической, культурной и гуманитарной областях.
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