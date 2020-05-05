Мишустин поздравил премьера Южной Осетии с днем рождения

ЦХИНВАЛ, 5 мая – РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил премьера Южной Осетии Эрика Пухаева с днем рождения, отметив его большой вклад в развитие российско-югоосетинских отношений, сообщает пресс-служба правительства республики.
"Уважаемый Эрик Георгиевич! От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с Днем рождения. Хотел бы отметить ваш большой вклад в развитие российско-югоосетинских отношений, основанных на принципах союзничества и партнерства", - говорится в поздравлении.
Мишустин отметил, что рассчитывает на продолжение плодотворной совместной работы по правительственной линии в целях укрепления практического взаимодействия в торгово-экономической, культурной и гуманитарной областях.
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