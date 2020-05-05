Мишустин поздравил премьера Южной Осетии с днем рождения

"Уважаемый Эрик Георгиевич! От имени правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с Днем рождения. Хотел бы отметить ваш большой вклад в развитие российско-югоосетинских отношений, основанных на принципах союзничества и партнерства", - говорится в поздравлении.