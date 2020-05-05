В Ульяновской области число случаев коронавируса выросло до 573

Утром во вторник федеральный оперштаб сообщал о 544 случаях.

Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом

Врач рассказал, что происходит с легкими после заражения коронавирусом

"На 05.05.2020 в Ульяновской области нарастающим итогом зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей. За весь период регистрации лабораторное подтверждение получили 573 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что показатель на 100 тысяч населения в Ульяновской области составляет 46,3. По данным Роспотребнадзора, 92,3% от общего числа заразившихся – взрослые.