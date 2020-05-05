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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T17:22
https://ria.ru/20200505/1570994989.html
В Ульяновской области число случаев коронавируса выросло до 573
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570826821_0:0:2941:1654_1036x0_80_0_0_aaf499e65aa42e5e1c810de18d9d8020.jpg
РИА Новости

В Ульяновской области число случаев коронавируса выросло до 573

17:22 05.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик везет инвалидное кресло к машине скорой медицинской помощи. Архивное фото
САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом среди жителей Ульяновской области выросло еще на 29, общее количество выявленных заболевших COVID-19 в регионе достигло 573, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Утром во вторник федеральный оперштаб сообщал о 544 случаях.
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"На 05.05.2020 в Ульяновской области нарастающим итогом зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей. За весь период регистрации лабораторное подтверждение получили 573 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что показатель на 100 тысяч населения в Ульяновской области составляет 46,3. По данным Роспотребнадзора, 92,3% от общего числа заразившихся – взрослые.
Из 573 заразившихся 89 выздоровели, четверо скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Ульяновская областьОбщество
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