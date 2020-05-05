В Ульяновской области число случаев коронавируса выросло до 573

САМАРА, 5 мая - РИА Новости. Число зафиксированных случаев заражения коронавирусом среди жителей Ульяновской области выросло еще на 29, общее количество выявленных заболевших COVID-19 в регионе достигло 573, сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.
Утром во вторник федеральный оперштаб сообщал о 544 случаях.
"На 05.05.2020 в Ульяновской области нарастающим итогом зарегистрировано 29 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией среди жителей. За весь период регистрации лабораторное подтверждение получили 573 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что показатель на 100 тысяч населения в Ульяновской области составляет 46,3. По данным Роспотребнадзора, 92,3% от общего числа заразившихся – взрослые.
Из 573 заразившихся 89 выздоровели, четверо скончались.
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