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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T18:58
https://ria.ru/20200505/1570994840.html
В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570985283_0:0:2723:1533_1036x0_80_0_0_6167845d5a93af53b460a618a25c1f65.jpg
РИА Новости

В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом

17:18 05.05.2020 (обновлено: 18:58 05.05.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедики карантинного центра в Коммунарке
Медики карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов назвал организацию главным фактором победы над эпидемией COVID-19.
"Многое зависит не от количества коек, сколько от грамотного ими управления", — заявил он в эфире YouTube-канала Соловьев Live в беседе с Александром Мясниковым.
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Молчанов отметил, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация заставляет ожидать увеличения прироста заболевших в ближайшие дни. Однако, по его словам, развертывание госпиталей на открытых площадках позволяет говорить о готовности к такому развитию событий.
Реаниматолог подчеркнул что главное при оказании помощи — размещение пациентов по степени тяжести.
"Самая главная часть каждого оружия — голова его владельца", — согласился с ним Мясников.
Молчанов добавил, что рост заболеваемости зависит от соблюдения режима самоизоляции.
"Будем надеяться, что майские праздники не устроят нам сюрприз", — резюмировал он.
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Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило почти 3,5 миллиона человек, из них более 241 тысячи скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 155 тысяч человек, 1451 пациент умер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииРоссияЗдоровье - ОбществоОбщество
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