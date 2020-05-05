В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Главный внештатный специалист по анестезиологии-реаниматологии Минздрава Игорь Молчанов назвал организацию главным фактором победы над эпидемией COVID-19.

Молчанов отметил, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация заставляет ожидать увеличения прироста заболевших в ближайшие дни. Однако, по его словам, развертывание госпиталей на открытых площадках позволяет говорить о готовности к такому развитию событий.

Реаниматолог подчеркнул что главное при оказании помощи — размещение пациентов по степени тяжести.

"Самая главная часть каждого оружия — голова его владельца", — согласился с ним Мясников.

Молчанов добавил, что рост заболеваемости зависит от соблюдения режима самоизоляции.

"Будем надеяться, что майские праздники не устроят нам сюрприз", — резюмировал он.

Пандемия коронавируса

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило почти 3,5 миллиона человек, из них более 241 тысячи скончались.

В России, по последним данным, число зараженных составляет более 155 тысяч человек, 1451 пациент умер.