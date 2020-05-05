В Минздраве назвали главное условие победы над коронавирусом

"Многое зависит не от количества коек, сколько от грамотного ими управления", — заявил он в эфире YouTube-канала Соловьев Live в беседе с Александром Мясниковым.
Молчанов отметил, что сложившаяся эпидемиологическая ситуация заставляет ожидать увеличения прироста заболевших в ближайшие дни. Однако, по его словам, развертывание госпиталей на открытых площадках позволяет говорить о готовности к такому развитию событий.
Реаниматолог подчеркнул что главное при оказании помощи — размещение пациентов по степени тяжести.
"Самая главная часть каждого оружия — голова его владельца", — согласился с ним Мясников.
Молчанов добавил, что рост заболеваемости зависит от соблюдения режима самоизоляции.
"Будем надеяться, что майские праздники не устроят нам сюрприз", — резюмировал он.
Пандемия коронавируса
Случаи заражения коронавирусом зафиксированы практически во всех странах мира. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. Общее число зараженных в мире составило почти 3,5 миллиона человек, из них более 241 тысячи скончались.
В России, по последним данным, число зараженных составляет более 155 тысяч человек, 1451 пациент умер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.