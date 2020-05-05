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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T17:10
https://ria.ru/20200505/1570994632.html
В Сербии число жертв коронавируса достигло 200
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569196907_253:49:3145:1675_1036x0_80_0_0_96b6f1bcb457ec906c8ea71a294a9dbd.jpg
РИА Новости

В Сербии число жертв коронавируса достигло 200

17:10 05.05.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербия
Сербия
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербия. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались три человека, общее число жертв достигло 200, выявлено более 9,6 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.
В понедельник в Сербии были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны.
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По данным сербского минздрава, с начала пандемии к понедельнику в стране были выявлены 9 557 зараженных, скончались 197 человек.
"Ко вторнику выявлено 120 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 9 677 человек. За прошедшие сутки скончались еще три пациента, всего с начала пандемии умерли 200 граждан", - сообщил минздрав.
Отмечается, что выздоровели 1 723 человека.
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Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье заявил, что решение об отмене чрезвычайного положения, а затем и комендантского часа, из-за COVID-19 будет рассмотрено парламентом 6 мая.
Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение. С 8 мая открываются торговые центры при ограничении числа посетителей.
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