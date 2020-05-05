В Сербии число жертв коронавируса достигло 200

БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. В Сербии от коронавируса за сутки скончались три человека, общее число жертв достигло 200, выявлено более 9,6 тысячи зараженных, сообщило министерство здравоохранения страны.

В понедельник в Сербии были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны.

По данным сербского минздрава, с начала пандемии к понедельнику в стране были выявлены 9 557 зараженных, скончались 197 человек.

"Ко вторнику выявлено 120 новых больных, общее число зараженных коронавирусом составило 9 677 человек. За прошедшие сутки скончались еще три пациента, всего с начала пандемии умерли 200 граждан", - сообщил минздрав.

Отмечается, что выздоровели 1 723 человека.

Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье заявил, что решение об отмене чрезвычайного положения, а затем и комендантского часа, из-за COVID-19 будет рассмотрено парламентом 6 мая.

Национальный кризисный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил ранее, что Сербия с 18 мая открывает авиасообщение. С 8 мая открываются торговые центры при ограничении числа посетителей.