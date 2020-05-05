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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T17:06
https://ria.ru/20200505/1570994529.html
Нижегородцам будут бесплатно выдавать маски в крупных магазинах
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568678460_0:248:3120:2003_1036x0_80_0_0_765d1b09e3499730055af9ed0d45c20b.jpg
РИА Новости

Нижегородцам будут бесплатно выдавать маски в крупных магазинах

17:06 05.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске
Мужчина в медицинской маске
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Мужчина в медицинской маске. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Жители Нижнего Новгорода смогут бесплатно получить маски на входе в торговые залы в крупных сетевых магазинах, сообщает пресс-служба правительства региона.
Требование об обязательном ношении маски в общественных местах прописано в указе губернатора Нижегородской области "О введении режима повышенной готовности". Защищать органы дыхания маской (повязкой, респиратором) необходимо в общественном пассажирском транспорте и в такси, в магазинах, аптеках, банках и в иных помещениях общественного назначения, а также на рынках и ярмарках.
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Медицинские маски могут быть опасны. В каком случае?Медицинские маски и перчатки являются в определенных ситуациях источником потенциальной опасности. В этом убежден исполнительный директор общественной организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин. Своими опасениями он поделился с радио Sputnik.
"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина замгубернатора Андрей Саносян провел переговоры с крупнейшими торговыми сетями, работающим в регионе, - "Лентой", "Окей", "Оби", "Ашаном". Супермаркеты подтвердили, что готовы следовать всем рекомендациям эпидемиологов, в том числе не обслуживать покупателей без масок. В ходе встречи достигнута договоренность, что на входе в торговые залы у нижегородцев будет возможность получить маску бесплатно", - говорится в сообщении.
Замгубернатора отметил, что необходимо сделать запас средств индивидуальной защиты в магазинах, чтобы люди смогли войти и купить продукты, даже если у них по каким-то причинам не оказалось с собой маски.
"В жизни бывают разные ситуации: кто-то забыл маску, у кого-то она порвалась. Представители сетевых магазинов согласились с нами. Сейчас производство масок в стране увеличилось, поэтому у супермаркетов есть возможность закупить необходимый объем этого товара", - подчеркнул замгубернатора.
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Саносян добавил, что в ближайшее время пройдут переговоры с менее крупными нижегородскими магазинами.
"Важно, чтобы у жителей Нижегородской области была возможность везде получить маски на входе в торговый зал. Сейчас необходимо тщательно соблюдать все рекомендации эпидемиологов. На кону жизни людей", - отметил он.
На территории Нижегородской области зафиксированы 3026 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 16 человек умерли, 408 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
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