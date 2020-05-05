Нижегородцам будут бесплатно выдавать маски в крупных магазинах

"По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина замгубернатора Андрей Саносян провел переговоры с крупнейшими торговыми сетями, работающим в регионе, - "Лентой", "Окей", "Оби", "Ашаном". Супермаркеты подтвердили, что готовы следовать всем рекомендациям эпидемиологов, в том числе не обслуживать покупателей без масок. В ходе встречи достигнута договоренность, что на входе в торговые залы у нижегородцев будет возможность получить маску бесплатно", - говорится в сообщении.