Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T17:03
https://ria.ru/20200505/1570994371.html
Боррель призвал не использовать COVID-19 для ограничения демократии
https://cdn21.img.ria.ru/images/156200/48/1562004841_0:167:3105:1915_1036x0_80_0_0_f96f0cac44610a36b1c70f037b158927.jpg
РИА Новости

Боррель призвал не использовать COVID-19 для ограничения демократии

17:03 05.05.2020
353
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель перед началом 26-го заседания СМИД ОБСЕ
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости, Мария Князева. Пандемию нового коронавируса нельзя использоваться как предлог для ограничения демократии, уважения международных обязательств, свободы прессы, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Он отмечает, что нынешняя пандемия влияет на все страны и регионы мира и все аспекты жизни людей. В связи с этим, Европейский союз указывает на необходимость уделять особое внимание растущему воздействию пандемии на всевозможные права человека, демократию и верховенство права.
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
5 мая, 15:14Распространение нового коронавируса
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
В чрезвычайных ситуациях международное законодательство по правам человека позволяет государствам ограничивать определенные права при условии, что эти меры являются необходимыми, временными и недискриминационными, сказал Боррель.
"Пандемия коронавируса не должна использоваться в качестве предлога для ограничения демократического и гражданского пространства, уважения верховенства закона и международных обязательств, а также для ограничения свободы выражения мнений, свободы прессы и доступа к информации", - заявил глава дипломатии ЕС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
71210015
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жозеп БоррельЕвросоюзВ мире
Рекомендуем
Полиция Нидерландов
В Гааге задержали несколько десятков протестующих против карантина
Сотрудники службы электронной разведки Британского правительства во время макетного сценария кибератаки
В Британии и США зафиксировали кибератаки на медицинские организации
Сербия
В Сербии число жертв коронавируса достигло 200
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Иране
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково
В Кировской области изучат вакцину от полиомиелита для борьбы с COVID-19
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
В сенате США изменили процедуру слушаний и ограничили доступ СМИ
Мужчина в медицинской маске
Нижегородцам будут бесплатно выдавать маски в крупных магазинах
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин поздравил премьера Южной Осетии с днем рождения
Медицинская сестра в больничной палате
В Воронежской области 20 пациентов выздоровели от COVID-19
Добыча нефти
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
Палата интенсивной терапии
В Петербурге развернули более 5,8 тысячи коек для пациентов с COVID-19
Вид из окна российского самолета во время полета
Рейс "Аэрофлота" вывез 160 россиян из Антальи в Ростов-на-Дону и Уфу
Пожар в Самаре
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
Эво Моралес
Моралес: в Боливии используют пандемию коронавируса в политических целях
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
В Германии отказались комментировать сообщения о розыске россиянина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Лента новостейМолния