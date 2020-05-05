Боррель призвал не использовать COVID-19 для ограничения демократии

БРЮССЕЛЬ, 5 мая - РИА Новости, Мария Князева. Пандемию нового коронавируса нельзя использоваться как предлог для ограничения демократии, уважения международных обязательств, свободы прессы, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Он отмечает, что нынешняя пандемия влияет на все страны и регионы мира и все аспекты жизни людей. В связи с этим, Европейский союз указывает на необходимость уделять особое внимание растущему воздействию пандемии на всевозможные права человека, демократию и верховенство права.
В чрезвычайных ситуациях международное законодательство по правам человека позволяет государствам ограничивать определенные права при условии, что эти меры являются необходимыми, временными и недискриминационными, сказал Боррель.
"Пандемия коронавируса не должна использоваться в качестве предлога для ограничения демократического и гражданского пространства, уважения верховенства закона и международных обязательств, а также для ограничения свободы выражения мнений, свободы прессы и доступа к информации", - заявил глава дипломатии ЕС.
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