Роухани заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Иране

ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Иран прошел пик распространения коронавируса около 1,5 месяцев назад, ситуация постепенно стабилизируется, но COVID-19 уйдет нескоро, заявил во вторник президент страны Хасан Роухани

"Посмотрев на процесс распространения коронавируса в стране, мы увидим, что пик, предельная точка заболевания в стране пришлась примерно на конец марта, точнее пик начался с 16 марта и длился примерно три недели. Сейчас же наблюдается движение в сторону стабилизации обстановки, но по-прежнему нам предстоит пройти еще долгий путь", - сказал Роухани, выступая в прямом эфире иранского телевидения.

По его словам, пока человечество не найдет лекарство и вакцину от коронавируса, с проблемой коронавируса придется сталкиваться еще "недели и месяцы".

Его слова прозвучали после того, как во вторник ранее минздрав Ирана сообщил, что с 19 февраля (тогда были зафиксированы первые случаи COVID-19), в стране выявлено почти 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Однако большая часть заразившихся выздоровела – более 80 тысяч, а скончались порядка 6,3 тысячи человек.

При этом в последние три дня в Иране число выявленных заражений за сутки после затяжного спада вновь стало подниматься: если 2 мая было чуть более 800 случаев, то уже 4 мая число выявленных случаев достигло 1223. Однако число жертв в сутки стабильно менее 100 уже достаточно продолжительное время.

Президент также сообщил об экспорте Ираном тестов на антитела к COVID-19 в другие страны. Агентство Fars сообщало об отправке партии из 40 тысяч серологических тестов в Германию