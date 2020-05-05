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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T16:57
https://ria.ru/20200505/1570994162.html
Роухани заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Иране
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РИА Новости

Роухани заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Иране

16:57 05.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Роухани
 Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 мая - РИА Новости. Иран прошел пик распространения коронавируса около 1,5 месяцев назад, ситуация постепенно стабилизируется, но COVID-19 уйдет нескоро, заявил во вторник президент страны Хасан Роухани.
"Посмотрев на процесс распространения коронавируса в стране, мы увидим, что пик, предельная точка заболевания в стране пришлась примерно на конец марта, точнее пик начался с 16 марта и длился примерно три недели. Сейчас же наблюдается движение в сторону стабилизации обстановки, но по-прежнему нам предстоит пройти еще долгий путь", - сказал Роухани, выступая в прямом эфире иранского телевидения.
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По его словам, пока человечество не найдет лекарство и вакцину от коронавируса, с проблемой коронавируса придется сталкиваться еще "недели и месяцы".
Его слова прозвучали после того, как во вторник ранее минздрав Ирана сообщил, что с 19 февраля (тогда были зафиксированы первые случаи COVID-19), в стране выявлено почти 100 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Однако большая часть заразившихся выздоровела – более 80 тысяч, а скончались порядка 6,3 тысячи человек.
При этом в последние три дня в Иране число выявленных заражений за сутки после затяжного спада вновь стало подниматься: если 2 мая было чуть более 800 случаев, то уже 4 мая число выявленных случаев достигло 1223. Однако число жертв в сутки стабильно менее 100 уже достаточно продолжительное время.
Президент также сообщил об экспорте Ираном тестов на антитела к COVID-19 в другие страны. Агентство Fars сообщало об отправке партии из 40 тысяч серологических тестов в Германию.
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