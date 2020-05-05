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Распространение нового коронавируса
2020-05-07T14:41
https://ria.ru/20200505/1570994077.html
Строительство госпиталей в Москве для лечения COVID-19. Прямая трансляция
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570958890_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_993ef0b556dadba57445437d7bd5be06.jpg
РИА Новости
Строительство госпиталей в Москве для лечения COVID-19. Прямая трансляция
РИА Новости ведет стрим с территории нескольких крупных объектов в Москве, которые переоборудуют под временные госпитали для лечения зараженных коронавирусом.
2020-05-05T16:53
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=91432595&type=mp4
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Строительство госпиталей в Москве для лечения COVID-19. Прямая трансляция

16:53 05.05.2020 (обновлено: 14:41 07.05.2020)
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РИА Новости ведет стрим с территории нескольких крупных объектов в Москве, которые переоборудуют под временные госпитали для лечения зараженных коронавирусом.
Как рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков, больницы возведут на 44 площадках типа "родер", где разместят по 70-120 человек.
Так, госпиталь на ВДНХ будет рассчитан примерно на 1,8 тысячи койко-мест, медучреждение на территории Ледового дворца в Крылатском — на 1,3 тысячи, в Сокольниках — на 1,2 тысячи, а площадка на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне вместит примерно четыре тысячи пациентов.
По словам Бирюкова, временные госпитали построят примерно за 20 дней. Их оборудуют системами подачи медицинских газов и кислорода. Московские власти уже связались с производителями этих систем, а также заключили контракты на поставку и монтаж необходимого оборудования в кратчайшие сроки.
Постройкой необходимых объектов инфраструктуры занимаются около десяти тысяч человек, работа идет в круглосуточном режиме. Как ранее отметил заммэра, к возведению временных госпиталей подключили специалистов из проектных институтов и строителей, которые не задействованы на других объектах из-за введенных в Москве ограничений.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Новости - НедвижимостьПетр БирюковМоскваОбществоРоссия
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