Строительство госпиталей в Москве для лечения COVID-19. Прямая трансляция

РИА Новости ведет стрим с территории нескольких крупных объектов в Москве, которые переоборудуют под временные госпитали для лечения зараженных коронавирусом.

Как рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков, больницы возведут на 44 площадках типа "родер", где разместят по 70-120 человек.

Так, госпиталь на ВДНХ будет рассчитан примерно на 1,8 тысячи койко-мест, медучреждение на территории Ледового дворца в Крылатском — на 1,3 тысячи, в Сокольниках — на 1,2 тысячи, а площадка на территории "Экспоцентра" на Красной Пресне вместит примерно четыре тысячи пациентов.

По словам Бирюкова, временные госпитали построят примерно за 20 дней. Их оборудуют системами подачи медицинских газов и кислорода. Московские власти уже связались с производителями этих систем, а также заключили контракты на поставку и монтаж необходимого оборудования в кратчайшие сроки.