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2020-05-05T23:53
https://ria.ru/20200505/1570993953.html
В Самаре загорелись шесть частных жилых домов
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РИА Новости

В Самаре загорелись шесть частных жилых домов

16:51 05.05.2020 (обновлено: 23:53 05.05.2020)
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© Фото : МЧС РоссииПожар в Самаре
Пожар в Самаре
© Фото : МЧС России
Пожар в Самаре
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Шесть частных жилых домов загорелись в Железнодорожном районе Самары на площади около 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На улице Пестеля в поселке Шмидта происходит горение шести частных домов. Площадь пожара составляет около 600 квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

По его словам, объявлена повышенная сложность пожара. К ликвидации последствий возгорания привлечены 69 человек и 14 единиц техники.
Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, сообщение о возгорании поступило в 16:59 (15:59 мск).
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СамараПроисшествия
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