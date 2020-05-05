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2020-05-05T17:57
https://ria.ru/20200505/1570993925.html
Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель
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РИА Новости

Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

16:50 05.05.2020 (обновлено: 17:57 05.05.2020)
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© AP Photo / Matthew BrownДобыча нефти
Добыча нефти
© AP Photo / Matthew Brown
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Цена на нефть марки Brent впервые с 15 апреля превысила 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17:08 июльские фьючерсы на североморскую смесь подорожали на 10,99% — до 30,19 доллара за баррель. При этом стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне выросла на 18,83% — до 24,23 доллара.
Александр Дюков
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Инвесторы связывают рост котировок с заявлениями правительств некоторых стран об ослаблении ограничительных мер, введенных ранее из-за распространения коронавируса и роста числа заразившихся.
"Перспективы на этот и следующий год становятся все более яркими: спрос должен поддерживаться восстанавливающейся мировой экономикой", — заявил агентству Рейтер нефтяной аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).
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Ситуация на нефтяном рынке

Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии COVID-19 — когда многие государства ограничили перемещения граждан и ввели карантин, — а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге цены снизились более чем в два раза.
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Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.
Однако в Международном энергетическом агентстве заявляли, что соглашение ОПЕК+, вступившее в силу 1 мая, не способно компенсировать падение спроса в мире. Эксперты отмечали, что объема сокращения добычи может быть недостаточно с учетом сократившегося из-за пандемии спроса: снижение оценивают примерно в 30 миллионов баррелей в день.
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А сколько было крика на тему:" эпоха углеводородов закончена, будущее за возобновляемой энергией и прочее..." Оказывается не все так просто Г-да! Может и можно получить часть энергии ветряками, солнечной энергией и прочее, но как ее хранить и доставить потребителю? Есть еще интересный момент-самый большой потребитель энергии отнюдь не автомобили и не бытовое потребление! Самый крупный потребитель- это промышленность, и ей нужно столько, сколько всякими новомодными штучками не получить! Та же выплавка металлов, которые нужны для изготовление аккумуляторов- это громадные энергозатраты, и это только один частный пример! Закончится пандемия, начнем выходить их кризиса, и цена на нефть, газ двинется вверх, а еще и зима не за горами, и не факт, что она будет такой же теплой как в прошлом году!
5 мая, 17:19
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