Цена нефти марки Brent поднялась выше 30 долларов за баррель

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Цена на нефть марки Цена на нефть марки Brent впервые с 15 апреля превысила 30 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17:08 июльские фьючерсы на североморскую смесь подорожали на 10,99% — до 30,19 доллара за баррель. При этом стоимость нефти марки WTI с поставкой в июне выросла на 18,83% — до 24,23 доллара.

Инвесторы связывают рост котировок с заявлениями правительств некоторых стран об ослаблении ограничительных мер, введенных ранее из-за распространения коронавируса и роста числа заразившихся.

"Перспективы на этот и следующий год становятся все более яркими: спрос должен поддерживаться восстанавливающейся мировой экономикой", — заявил агентству Рейтер нефтяной аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo).

Ситуация на нефтяном рынке

Нефтяные котировки резко обрушились в начале марта на фоне значительного сокращения спроса по всему миру из-за пандемии COVID-19 — когда многие государства ограничили перемещения граждан и ввели карантин, — а также после развала сделки ОПЕК+, когда ее участники не смогли договориться ни о продлении соглашения по сокращению добычи, ни об изменении его параметров. В итоге цены снизились более чем в два раза.

Позже котировки восстанавливались в преддверии новой встречи ОПЕК+. В итоге 12 апреля страны — члены организации договорились о снижении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, на 7,7 миллиона — во втором полугодии и на 5,8 миллиона далее — до конца апреля 2022 года.