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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T16:49
https://ria.ru/20200505/1570993862.html
В Гааге задержали несколько десятков протестующих против карантина
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564583499_0:0:801:450_1036x0_80_0_0_ee9d956305e5a41a71068a052ea3f504.jpg
РИА Новости

В Гааге задержали несколько десятков протестующих против карантина

16:49 05.05.2020
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© Фото : Politie NederlandПолиция Нидерландов
Полиция Нидерландов
© Фото : Politie Nederland
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Полиция в Нидерландах задержала несколько десятков участников акции протеста в Гааге, выступающих против карантинных мер, сообщает издание NL Times со ссылкой на полицию.
"Мы арестовали, предположительно, более 20 или 30 человек за то, что они не слушали полицию или мэра. Они были доставлены в полицейский участок", - рассказал изданию представитель полиции.
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"Мэр только что приказал прекратить демонстрации против карантинных мер, так как инструкции не были соблюдены", - сообщили представители городских властей в социальных сетях.
Мэр Гааги разрешил проведение подобной акции при условии соблюдения дистанции в 1,5 метра между участниками. Однако полиция начала разгонять толпы протестующих, когда количество людей сильно увеличилось и стало невозможно соблюдать правило социальной дистанции.
По данным Национального института здравоохранения Нидерландов (RIVM), число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 41 тысячу, за все время скончались 5 168 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГаагаНидерландыВ мире
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