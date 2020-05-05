Рейс "Аэрофлота" вывез 160 россиян из Антальи в Ростов-на-Дону и Уфу

АНКАРА, 5 мая - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" со 160 гражданами РФ, которые направляются в Ростов-на-Дону и Уфу, вылетел из турецкой Антальи, сообщило генконсульство РФ в этом городе.
Как ранее сообщило посольство России в Анкаре, вывозным рейсом "Анталия – Ростов-на-Дону – Уфа" 5 мая, смогут воспользоваться жители всех российских регионов.
"Из Антальи рейсом авиакомпании "Аэрофлот" в Ростов-на-Дону и Уфу возвращаются 160 российских граждан. Мероприятия по организации рейса были предварительно согласованы с турецкими властями и осуществлялись в тесной координации российских загранучреждений в Турции с подразделениями Минкомсвязи России и представительством авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии", - сообщила российская дипмиссия.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.