Рейс "Аэрофлота" вывез 160 россиян из Антальи в Ростов-на-Дону и Уфу

"Из Антальи рейсом авиакомпании "Аэрофлот" в Ростов-на-Дону и Уфу возвращаются 160 российских граждан. Мероприятия по организации рейса были предварительно согласованы с турецкими властями и осуществлялись в тесной координации российских загранучреждений в Турции с подразделениями Минкомсвязи России и представительством авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии", - сообщила российская дипмиссия.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.