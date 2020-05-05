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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T16:37
https://ria.ru/20200505/1570993546.html
В Белоруссии число жертв коронавируса выросло до 107
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570498457_0:0:3167:1782_1036x0_80_0_0_03919a24cf281f6fd443c35a39c6ab36.jpg
РИА Новости

В Белоруссии число жертв коронавируса выросло до 107

16:37 05.05.2020
2149
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске. Архивное фото
МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Число умерших с диагностированным коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на четыре, до 107, случаев инфицирования – на 861 до 18350, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
На понедельник в Белоруссии было зарегистрировано 17489 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе минздрав сообщал о 103 умерших пациентах.
Минск
5 мая, 14:41
"Люди болеют". Лукашенко назвал число зараженных COVID в Белоруссии
"Зарегистрированы 1 350 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов… За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 107 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, по всей Белоруссии выздоровели и выписаны 3 771 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
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