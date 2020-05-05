В Белоруссии число жертв коронавируса выросло до 107

"Зарегистрированы 1 350 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов… За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 107 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.