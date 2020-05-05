В Белоруссии число жертв коронавируса выросло до 107

МИНСК, 5 мая - РИА Новости. Число умерших с диагностированным коронавирусом COVID-19 в Белоруссии выросло за сутки на четыре, до 107, случаев инфицирования – на 861 до 18350, сообщила во вторник пресс-служба минздрава республики.
На понедельник в Белоруссии было зарегистрировано 17489 случаев инфицирования коронавирусом, в том числе минздрав сообщал о 103 умерших пациентах.
"Зарегистрированы 1 350 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов… За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 107 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, по всей Белоруссии выздоровели и выписаны 3 771 пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф