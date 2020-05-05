В Баренцевом море закрыли район для учений крейсера "Маршал Устинов"

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Район проведения артиллерийских стрельб ракетного крейсера "Маршал Устинов" в Баренцевом море закрыт для судоходства и полётов авиации на время учений, сообщает во вторник пресс-служба Северного флота.
"Сегодня ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел из главной базы Северного флота – Североморска в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки... Район проведения стрельб будет закрыт для судоходства и полётов авиации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выход в море ракетного крейсера продлится несколько дней. Экипаж корабля выполнит ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям на морских полигонах боевой подготовки флота.