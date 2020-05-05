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2020-05-05T16:29
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В Баренцевом море закрыли район для учений крейсера "Маршал Устинов"
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РИА Новости

В Баренцевом море закрыли район для учений крейсера "Маршал Устинов"

16:29 05.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРакетный крейсер "Маршал Устинов" во время учений
Ракетный крейсер Маршал Устинов во время учений
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Ракетный крейсер "Маршал Устинов" во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Район проведения артиллерийских стрельб ракетного крейсера "Маршал Устинов" в Баренцевом море закрыт для судоходства и полётов авиации на время учений, сообщает во вторник пресс-служба Северного флота.
"Сегодня ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел из главной базы Северного флота – Североморска в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки... Район проведения стрельб будет закрыт для судоходства и полётов авиации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выход в море ракетного крейсера продлится несколько дней. Экипаж корабля выполнит ряд артиллерийских стрельб по морским и воздушным целям на морских полигонах боевой подготовки флота.
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РоссияМаршал Устинов (крейсер)Баренцево мореБезопасность
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