В Баренцевом море закрыли район для учений крейсера "Маршал Устинов"

"Сегодня ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышел из главной базы Северного флота – Североморска в Баренцево море для отработки плановых задач боевой подготовки... Район проведения стрельб будет закрыт для судоходства и полётов авиации", - говорится в сообщении.