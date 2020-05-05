В Таиланде задержали семерых россиян за нарушение режима ЧС

"Мы получили предварительную информацию о том, что на острове Пханган задержаны семеро россиян – четверо мужчин и три женщины – за нарушение комендантского часа. Сейчас мы выясняем обстоятельства задержания", - сообщил агентству дипломат.

Вечеринка, организованная россиянами, проходила в частном доме, однако этот факт не освобождает граждан РФ от ответственности - по Закону о чрезвычайном положении им грозит до двух лет тюрьмы и/или денежный штраф в размере 40 тыс таиландских бат (1,3 тыс долларов), пишет газета. Кроме того, по данным издания, полиция нашла у нарушителей комендантского часа некоторое количество марихуаны, что может повести за собой отдельные обвинения в хранении наркотиков.