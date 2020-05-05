Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-05T16:28
https://ria.ru/20200505/1570993002.html
В Таиланде задержали семерых россиян за нарушение режима ЧС
https://cdn25.img.ria.ru/images/102855/32/1028553283_0:0:2000:1126_1036x0_80_0_0_6ae78f76c1795ac85e2cfef1b61af5cb.jpg
РИА Новости

В Таиланде задержали семерых россиян за нарушение режима ЧС

16:28 05.05.2020
2183
© AP Photo / Apichart WeerawongПолиция Таиланда
Полиция Таиланда
© AP Photo / Apichart Weerawong
БАНГКОК, 5 мая – РИА Новости. Таиландская полиция задержала семерых россиян на острове Пханган (Ко Пханган) на юге страны за нарушение режима чрезвычайного положения и комендантского часа, сообщил РИА Новости во вторник заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Пронин.
"Мы получили предварительную информацию о том, что на острове Пханган задержаны семеро россиян – четверо мужчин и три женщины – за нарушение комендантского часа. Сейчас мы выясняем обстоятельства задержания", - сообщил агентству дипломат.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов во время совещания по проблемным вопросам Феодосии
22 апреля, 23:32Распространение нового коронавируса
Аксенова возмутило "свинское" поведение прилетевших из Таиланда крымчан
Газета Bangkok Post во вторник опубликовала новость о том, что на острове Пханган, находящемся вблизи более крупного острова Самуи, относящегося к провинции Сураттхани, задержаны семеро россиян, устроивших, по информации газеты, вечеринку после 22.00 и мешавших соседям громкой музыкой и шумным весельем. В Таиланде в связи с пандемией коронавирусной инфекции действует комендантский час с 22.00 до 04.00, во время которого полностью запрещен выход из домов на улицу и любые собрания, в том числе для распития спиртных напитков.
Вечеринка, организованная россиянами, проходила в частном доме, однако этот факт не освобождает граждан РФ от ответственности - по Закону о чрезвычайном положении им грозит до двух лет тюрьмы и/или денежный штраф в размере 40 тыс таиландских бат (1,3 тыс долларов), пишет газета. Кроме того, по данным издания, полиция нашла у нарушителей комендантского часа некоторое количество марихуаны, что может повести за собой отдельные обвинения в хранении наркотиков.
Остров Пханган всемирно известен своими ежемесячными "Вечеринками полной Луны" (Full Moon Parties), которые сейчас временно запрещены из-за пандемии коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Бангкок, Таиланд
30 апреля, 16:15Распространение нового коронавируса
В МИД Таиланда оценили поведение россиянина, застрявшего в стране
2300104
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияТаиландВ мире
Рекомендуем
Въезд в курортный район Патонг на Пхукете
В Таиланде могут начать второй этап ослабления ограничений из-за COVID-19
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
В Таиланде за сутки зафиксировали всего один новый случай COVID-19
Здание посольства РФ в Таиланде
В Таиланде остаются около 1700 желающих вернуться на родину россиян
Бангкок, Таиланд
В Таиланде предупредили об опасности заражения COVID-19 при беге в парках
Пляж Найтон на острове Пхукет в Таиланде
Пхукет массово покидают сотрудники турбизнеса
Медики в защитных костюмах в мобильной лаборатории для тестирования на коронавирусную болезнь в Бангкоке
В Таиланде выявили три новых случая коронавируса
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
В Таиланде вторые сутки подряд выявлен всего один заболевший COVID-19
Буддийский храм
В Таиланде запретили публичные церемонии в храмах в день праздника Весак
Самолеты авиакомпания Россия на стоянке в аэропорту Шереметьево
Минкомсвязь опубликовала расписание вывозных рейсов на 10-15 мая
Туристы готовятся к снорклингу, Таиланд
Коронавирус выявили у четверти прилетевших из Таиланда в Ростов 3 мая
Здание международного аэропорта на острове Пхукет
Таиланд вернул на родину более 4,4 тысячи своих граждан
Эво Моралес
Моралес: в Боливии используют пандемию коронавируса в политических целях
Ракетный крейсер Маршал Устинов во время учений
В Баренцевом море закрыли район для учений крейсера "Маршал Устинов"
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Во Владимирской области проверяют жалобу медсестры на ожоги от маски
Палата интенсивной терапии
В Петербурге развернули более 5,8 тысячи коек для пациентов с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Лента новостейМолния