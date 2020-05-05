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2020-05-05T16:26
https://ria.ru/20200505/1570992856.html
Суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
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РИА Новости

Суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Шеремета

16:26 05.05.2020
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© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в FacebookАндрей Антоненко
Андрей Антоненко
© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в Facebook
Андрей Антоненко. Архивное фото
КИЕВ, 5 мая – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, сообщило во вторник агентство УНИАН.
"Сегодня Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Антоненко на постановление Печерского райсуда от 3 апреля, которым Антоненко оставили под стражей до 1 июня текущего года. Суд огласил решение, которым оставил в силе решение Печерского райсуда о содержании Антоненко под стражей и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы его адвокатов", - говорится в сообщении.
Юлия Кузьменко
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Адвокат подозреваемой по делу Шеремета рассказал об обысках у подзащитной
Таким образом Антоненко будет находиться под стражей до 1 июня.
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест возглавлявшего портал РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
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Кирилл ВышинскийВасилий МуравицкийИгорь ГужваДонбассАрсен АваковМВД УкраиныПавел ШереметУкраинаВ мире
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