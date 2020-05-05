Суд оставил под стражей подозреваемого по делу об убийстве Шеремета

"Сегодня Киевский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Антоненко на постановление Печерского райсуда от 3 апреля, которым Антоненко оставили под стражей до 1 июня текущего года. Суд огласил решение, которым оставил в силе решение Печерского райсуда о содержании Антоненко под стражей и отказал в удовлетворении апелляционной жалобы его адвокатов", - говорится в сообщении.