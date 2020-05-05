Моралес: в Боливии используют пандемию коронавируса в политических целях

"К сожалению, эта пандемия используется в политических целях. Вся группа партий, которые поддерживают Аньес, и ее альянс Juntos, используют вооруженные силы для распределения материальной помощи в сельских районах и проведения (избирательной - ред.) кампании", - заявил Моралес.

По его словам, нынешнее правительство вместо того, чтобы расширять новые больницы и оборудовать палаты, закрыло семь больниц, а 20 новых, которые были почти готовы еще во время правления Моралеса, до сих пор не оборудованы.

По мнению Моралеса, материальная помощь хоть и важна, но недостаточна для борьбы с пандемией.

"Хуже всего то, что происходит в Тринидаде (департамент Бени - ред), из-за того, что там нет тестов, говорили, что в департаменте нет зараженных ... Но как мне рассказывают ... почти 60% сотрудников сферы здравоохранения заражены, но не лечатся в больницах. Семьи борются с вирусом с помощью традиционной медицины", - заявил экс-президент.

"Так обстоят дела, и это проблема для выборов. Именно поэтому они были отложены, но люди просят их провести", - добавил Моралес.

По последним данным властей Боливии, в стране зарегистрирован 1681 случай заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 82.