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Распространение нового коронавируса
2020-05-05T16:24
https://ria.ru/20200505/1570992772.html
Моралес: в Боливии используют пандемию коронавируса в политических целях
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РИА Новости

Моралес: в Боливии используют пандемию коронавируса в политических целях

16:24 05.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЭво Моралес
Эво Моралес
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Эво Моралес. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Действующее правительство в Боливии, возглавляемое Жанин Аньес, использует пандемию, вызванную новым коронавирусом, для проведения политической кампании, заявил в интервью радио Sputnik экс-президент Боливии Эво Моралес.
"К сожалению, эта пандемия используется в политических целях. Вся группа партий, которые поддерживают Аньес, и ее альянс Juntos, используют вооруженные силы для распределения материальной помощи в сельских районах и проведения (избирательной - ред.) кампании", - заявил Моралес.
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По его словам, нынешнее правительство вместо того, чтобы расширять новые больницы и оборудовать палаты, закрыло семь больниц, а 20 новых, которые были почти готовы еще во время правления Моралеса, до сих пор не оборудованы.
По мнению Моралеса, материальная помощь хоть и важна, но недостаточна для борьбы с пандемией.
"Хуже всего то, что происходит в Тринидаде (департамент Бени - ред), из-за того, что там нет тестов, говорили, что в департаменте нет зараженных ... Но как мне рассказывают ... почти 60% сотрудников сферы здравоохранения заражены, но не лечатся в больницах. Семьи борются с вирусом с помощью традиционной медицины", - заявил экс-президент.
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"Так обстоят дела, и это проблема для выборов. Именно поэтому они были отложены, но люди просят их провести", - добавил Моралес.
По последним данным властей Боливии, в стране зарегистрирован 1681 случай заражения коронавирусом, число летальных исходов достигло 82.
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