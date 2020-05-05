Во Владимирской области проверяют жалобу медсестры на ожоги от маски

Медсестра Ольга Овинникова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с красными пятнами и волдырями на лице, заявив, что у нее химический ожог второй степени. Девушка пояснила, что "одноразовые костюмы химзащиты замачиваются в хлорке и используются по несколько раз". Позже в Telegram-канале "Правозащита Открытки" появилась информация, что Овинникова обратилась с ним за юридической помощью. По данным организации, медсестра работает в Александровской ЦРБ во Владимирской области, ожог у нее появился после того, как она надела тканевую маску, стерилизованную в неизвестном растворе.