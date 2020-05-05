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2020-05-05T16:17
https://ria.ru/20200505/1570992613.html
Во Владимирской области проверяют жалобу медсестры на ожоги от маски
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РИА Новости

Во Владимирской области проверяют жалобу медсестры на ожоги от маски

16:17 05.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна МакееваМедицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
© РИА Новости / Татьяна Макеева
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Следственные органы начали проверку в связи с публикациями о том, что медсестра во Владимирской области получила химические ожоги лица после того, как надела медицинскую маску, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК по региону Ирина Минина.
Медсестра Ольга Овинникова опубликовала на своей странице в Instagram фотографию с красными пятнами и волдырями на лице, заявив, что у нее химический ожог второй степени. Девушка пояснила, что "одноразовые костюмы химзащиты замачиваются в хлорке и используются по несколько раз". Позже в Telegram-канале "Правозащита Открытки" появилась информация, что Овинникова обратилась с ним за юридической помощью. По данным организации, медсестра работает в Александровской ЦРБ во Владимирской области, ожог у нее появился после того, как она надела тканевую маску, стерилизованную в неизвестном растворе.
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"По информации СМИ о получении медсестрой больницы химических ожогов по поручению руководителя следственного управления Артема Александровича Кулакова проводится доследственная проверка", - сказала Минина.
Она отметила, что в ходе проверки следователи уточнят все изложенные в публикациях факты. В итоге будет принято процессуальное решение.
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