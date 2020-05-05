На Украине рассказали о процедуре экстрадиции Януковича

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Заочный арест экс-президента Украины Заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об узурпации власти позволит начать процедуру экстрадиции и получить разрешение на заочное досудебное расследование дела против него, сообщил во вторник офис генерального прокурора страны.

Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил РИА Новости, что Печерский районный суд Киева заочно арестовал на два месяца экс-президента Украины , который находится за ее пределами, по делу об "узурпации власти".

"Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Виктора Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) (заочного досудебного расследования. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.

В офисе генпрокурора напомнили, что в рамках данного дела расследуются "обстоятельства захвата Януковичем в период сентября — октября 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины", вследствие возвращения "неконституционным способом" действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года.

Ранее защита экс-президента неоднократно сообщала, что Янукович проживает в российском Ростове-на-Дону

В 2017 году Ярослав Романюк, занимавший должность главы Верховного суда Украины, заявил, что правоохранители допросили его в качестве свидетеля по делу об узурпации власти против бывшего президента страны Виктора Януковича.

Ранее Служба безопасности Украины предъявила главе Конституционного суда Юрию Баулину подозрения в злоупотреблении властью. Главу Конституционного суда обвинили в том, что он и возглавляемый им суд в 2010 году содействовали Януковичу в "антиконституционном захвате власти", что выразилось в расширении полномочий тогдашнего главы государства. Как сообщили украинские СМИ, все судьи КС были допрошены сотрудниками СБУ в качестве свидетелей по этому делу.