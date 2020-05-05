Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-06T00:12
https://ria.ru/20200505/1570992522.html
На Украине рассказали о процедуре экстрадиции Януковича
https://cdn23.img.ria.ru/images/155903/03/1559030341_0:0:3013:1695_1036x0_80_0_0_79208a271f0d44a2fc56935ae6ffac88.jpg
РИА Новости

На Украине рассказали о процедуре экстрадиции Януковича

16:15 05.05.2020 (обновлено: 00:12 06.05.2020)
59602
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВиктор Янукович
Виктор Янукович
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 5 мая — РИА Новости. Заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу об узурпации власти позволит начать процедуру экстрадиции и получить разрешение на заочное досудебное расследование дела против него, сообщил во вторник офис генерального прокурора страны.
Ранее адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил РИА Новости, что Печерский районный суд Киева заочно арестовал на два месяца экс-президента Украины, который находится за ее пределами, по делу об "узурпации власти".
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в МИА Россия сегодня
12 декабря 2019, 08:00
Британский суд поставит точку в деле о "миллиардах Януковича"
"Указанное решение суда дает право стороне обвинения начать в отношении Виктора Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) (заочного досудебного расследования. — Прим. ред.)", — говорится в сообщении.
В офисе генпрокурора напомнили, что в рамках данного дела расследуются "обстоятельства захвата Януковичем в период сентября — октября 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины", вследствие возвращения "неконституционным способом" действия Конституции Украины от 28 июня 1996 года.
Ранее защита экс-президента неоднократно сообщала, что Янукович проживает в российском Ростове-на-Дону.
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве. 2 марта 2018
18 февраля, 14:40
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
В 2017 году Ярослав Романюк, занимавший должность главы Верховного суда Украины, заявил, что правоохранители допросили его в качестве свидетеля по делу об узурпации власти против бывшего президента страны Виктора Януковича.
Ранее Служба безопасности Украины предъявила главе Конституционного суда Юрию Баулину подозрения в злоупотреблении властью. Главу Конституционного суда обвинили в том, что он и возглавляемый им суд в 2010 году содействовали Януковичу в "антиконституционном захвате власти", что выразилось в расширении полномочий тогдашнего главы государства. Как сообщили украинские СМИ, все судьи КС были допрошены сотрудниками СБУ в качестве свидетелей по этому делу.
После "оранжевой революции" в 2004 году на Украине была введена парламентско-президентская форма правления, однако через шесть лет Янукович через КС, вынесший решение о возвращении к редакции Конституции 1996 года, добился ее отмены, восстановив таким образом президентскую республику. Позже его обвинили в узурпации власти. Было заведено соответствующее уголовное дело, фигурантами которого значились сам Янукович, ряд высокопоставленных чиновников, а также судьи Конституционного суда.
Отстраненный от должности президента Украины Виктор Янукович выступает на пресс-конференции в Ростове-на-Дону. 28 февраля 2014
30 апреля, 12:16
Янукович заявил о готовности сотрудничать по делам о "евромайдане"
2120257674
Виталий СердюкСлужба безопасности УкраиныВиктор ЯнуковичРостов-на-ДонуУкраинаВ мире
Популярные комментарии
и это говорят те, кто эту власть захватил НАСИЛЬНО.... ))) бред!
5 мая, 16:38
wwiking7000
10811012
Ха, уж тогда Порошенко и Ко в гостиницу с металлическими жалюзями.
5 мая, 16:19
LKLeopold Kudasov
8310002
Рекомендуем
Медик у машины скорой помощи
В Петербурге умерла заболевшая COVID-19 медсестра НИИ скорой помощи
Мужчина моет руки
Российский ученый поспорил со шведским коллегой о мерах борьбы с COVID-19
Михаил Саакашвили
На Украине рассказали, как Саакашвили обманул одесситов
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Обгоревший фюзеляж самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 на летном поле в аэропорту Шереметьево
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 рассказал свою версию трагедии
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Памятник маршалу Советского Союза И.С.Коневу в Праге
МИД Чехии направил России ноту с предложением нормализовать отношения
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обновил состав контактной группы по урегулированию в Донбассе
Пентагон
RT: США планируют закупить вооружения у стран бывшего СССР
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В семи районах Ленинградской области введут масочный режим
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины назвал три шага для "возвращения Крыма"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом Чехии по своей истории
Прохожие в защитных масках на улице Сурганова в Минске
Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Лента новостейМолния