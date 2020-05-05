Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

По словам собеседника агентства, в среду в думе Нижнего Новгорода пройдет внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос отставки Панова в связи с его переходом на другую работу. При этом какую именно должность займет глава города, в пресс-службе не уточнили, отметив, что "все официальные комментарии будут завтра".