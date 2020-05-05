Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-05T18:43
https://ria.ru/20200505/1570992418.html
Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570992402_0:128:3218:1938_1036x0_80_0_0_18a9424d3c5855059b35cffc37434656.jpg
РИА Новости

Мэр Нижнего Новгорода Панов уйдет в отставку

16:11 05.05.2020 (обновлено: 18:43 05.05.2020)
253658
© РИА Новости / Роман Владимиров / Перейти в фотобанкГлава Нижнего Новгорода Владимир Панов
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов
© РИА Новости / Роман Владимиров
Перейти в фотобанк
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая — РИА Новости. Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской администрации.
По словам собеседника агентства, в среду в думе Нижнего Новгорода пройдет внеочередное заседание, на котором рассмотрят вопрос отставки Панова в связи с его переходом на другую работу. При этом какую именно должность займет глава города, в пресс-службе не уточнили, отметив, что "все официальные комментарии будут завтра".
Ранее в местных СМИ писали, что Панова приглашали на работу в "Росатом".
Владимир Панов стал мэром Нижнего Новгорода в январе 2018 года. Его кандидатуру выдвинул врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Сразу после назначения Панов сложил полномочия депутата Госдумы, куда был избран в 2016-м.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в оперативном совещании президента РФ Владимира Путина
30 апреля, 23:33Распространение нового коронавируса
В Кремле опровергли сообщения о возможной отставке Мишустина
117162422032100
Владимир ПановНижний НовгородПолитика
Популярные комментарии
"досрочно слагает полномочия" почему просто не написать "в связи с тем, что не справился с обязанностями". Одно дело завалил, теперь пойдет в Росатоме штаны протирать.
5 мая, 17:15
СПСам Посебе
10991117
Атомного взрыва видимо хотят, судя по числу ковидных в Нижнем.
5 мая, 16:41
00 00
82303315
Рекомендуем
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В семи районах Ленинградской области введут масочный режим
Автомобиль скорой помощи у здания Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА в Химках
Воробьев: госпитализация в Подмосковье остается высокой
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу Первого канала
Максим Решетников
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Медицинская маска
В Дептрансе рассказали, сколько будут стоить маски в московском метро
Медицинские работники возле одной из клиник в Дрездене, Германия
Ученые в Нидерландах синтезировали антитело против коронавируса
Лаборатория
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Санкт-Петербурге
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Порт в Севастополе
Немецкий депутат согласился со словами Герхарда Шредера о Крыме
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
03:00Назван правильный способ носить маску весной
02:50В Калифорнии электрокомпанию "наказали" на $2 миллиарда за пожары
02:44В Москве 9 мая запустят салют в расцветке флага России
02:42Врач опасается, что Бабкина не сможет вернуться на сцену
02:40В Госдепе заявили, что США не добиваются ухода России из Сирии
02:31В Иране землетрясение повредило древнюю крепость Фаляк-оль-Афлак
02:28Польский эксперт предрек раскол Европы из-за "Северного потока — 2"
02:26Мадуро: диалог между Венесуэлой и США прекратился после попытки вторжения
02:16В Москве суд приступит к делу о хищении ковров экс-офицером ФСБ
02:15Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
02:07Кандидат на пост министра флота США следил за российскими подлодками
01:56Более 30% жителей крупнейшего города Эквадора заразились коронавирусом
01:51Госдеп обвинил Россию в "кампании дезинформации"
Лента новостейМолния